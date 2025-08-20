WIDEO
Startuje „Piwo z Mentzenem”. Na początek wicepremier

Autor: KM
"Piwo z Mentzenem". Obrazek ilustracyjny. Źródło: X/Sławomir Mentzen
Poseł Konfederacji, lider Nowej Nadziei i były kandydat w wyborach prezydenckich Sławomir Mentzen przekazał, że w czwartek w Krakowie rozpocznie się tegoroczna trasa wydarzenia o nazwie „Piwo z Mentzenem”. Jak dodał, jego pierwszym gościem będzie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Już w ten czwartek rozpoczynam trasę »Piwa z Mentzenem«! W tym roku będzie wyglądała nieco inaczej niż poprzednie. Moim pierwszym gościem będzie Władysław Kosiniak-Kamysz” – przypomniał Mentzen w mediach społecznościowych.

„Mam nadzieję na naprawdę ciekawą rozmowę! Do zobaczenia w czwartek w Starej Zajezdni w Krakowie o 18:00!” – napisał.

Mentzen zaznaczył, że spotkania zaczną się „od około 25-30 minutowej rozmowy przy piwie pomiędzy mną a zaproszonym gościem, potem będzie moje wystąpienie i późniejsze pytania”. „Będziemy rozmawiać o Polsce, polityce, o rzeczach ważnych, chociaż pewnie nie uda się uniknąć wątków lżejszych, jak to przy piwie” – zaznaczył. Mentzen zapewnił, że rozmowy zostaną opublikowane na jego kanale Youtube.

W tegorocznej odsłonie „Piwa z Mentzenem” udział wziąć mieli politycy wszystkich opcji. Na udział w wydarzeniu zgodzili się m.in. Radosław Sikorski, Borys Budka, Krzysztof Kwiatkowski czy Przemysław Czarnek. Potem, pod różnymi pretekstami, wspólne piwo odwołali.

