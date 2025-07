Awantura! Obrażony Czarnek odwołał udział w „Piwie z Mentzenem”. „Co za mięczak”

- Reklama -

Sławomir Mentzen nazwał prezesa PiS „politycznym gangsterem”, co wywołało burzliwą reakcję Przemysława Czarnka. Nowy wiceprezes PiS wycofał się z udziału w „piwie z Mentzenem”.

Do ostrego spięcia między politykami prawicy doszło w serwisie X. Czarnkowi nie spodobała się reakcja Mentzena na „deklarację polską” przedstawioną przez Kaczyńskiego.

– Od samego początku było widać, że ta deklaracja została tak skonstruowana, żebyśmy jej nie podpisali. Kaczyńskiemu chodziło o to, żeby wytyczyć linię podziału i pokazać, dlaczego się z nami nie zgadza – mówił Mentzen o propozycji Kaczyńskiego.

– Kaczyński do tej pory zniszczył i nie tylko politycznie, ale również fizycznie, psychicznie, każdego poprzedniego swojego koalicjanta. To jest polityczny gangster. Ten polityczny gangster teraz w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby PiS był w koalicji z silną Konfederacją czy jakimkolwiek innym silnym partnerem. On nie potrafi działać w koalicji z inną silną partią. Potrafi działać albo bez żadnej koalicji, albo z koalicjantami, którzy są na tyle słabi, że nie są w stanie w żadnej sprawie mu się przeciwstawić, a potem i tak będzie ich niszczył – to inny z fragmentów z nagrania Mentzena, który chyba najbardziej zabolał Czarnka.

Wiceprezes PiS postanowił odwołać swój udział w „Piwie z Mentzenem”. „Oszalał Pan? Granice nawet niekulturalnej polemiki zostały przez Pana przekroczone wielokrotnie w tej wypowiedzi. Być może jak Pan ochłonie, to dojdzie Pan do wniosku, że warto przeprosić, tak z ludzkich choćby powodów. A tymczasem proszę wykreślić mnie z listy gości tzw. piwa z Mentzenem. Po takich Pana wypowiedziach po prostu jest to niemożliwe. Kto wie? Może tego właśnie Pan chciał?” – napisał w serwisie X do Mentzena.

Drogi Panie Pośle @SlawomirMentzen, oszalał Pan? Granice nawet niekulturalnej polemiki zostały przez Pana przekroczone wielokrotnie w tej wypowiedzi. Być może jak Pan ochłonie, to dojdzie Pan do wniosku, że warto przeprosić, tak z ludzkich choćby powodów. A tymczasem proszę… https://t.co/KFY4z85Kjc — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 30, 2025

Czarnek tym samym dołączył do polityków Platformy Obywatelskiej – Radosława Sikorskiego, Borysa Budki i Krzysztofa Kwiatkowskiego – którzy także zrezygnowali z udziału w wydarzeniu, pomimo wcześniejszej zgody.

W obronę Mentzena stanął europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka, który oskarżył polityków PiS o „ośmieszanie się i poniżanie, nadskakując Kaczyńskiemu”. „Trzeba mu przyznać, że skutecznie stworzył pokolenie polityków całkowicie pozbawionych charakteru” – dodał Tyszka.

XD Ale oni się ośmieszają i poniżają nadskakując Kaczyńskiemu. Choć trzeba mu przyznać, że skutecznie stworzył pokolenie polityków całkowicie pozbawionych charakteru. 😎 https://t.co/cc9677jp4R — Stanisław Tyszka (@styszka) July 30, 2025

Sam Mentzen krótko skomentował posunięcie Czarnka. Powołał się na jeden z artykułów, w którym politycy PiS anonimowo mieli powiedzieć, że Kaczyński jest negatywnie nastawiony do Konfederacji, a tym politykom, którzy przyjęli od Mentzena zaproszenie, „oberwało się”.

„Co za mięczak” – napisał do Czarnka Mentzen.

Czarnek zapewnia, że decyzji nie podjął w wyniku „bury” od Kaczyńskiego. „Daj na luz. Zmień informatorów. Akurat moja odpowiedź pozytywna na Twoje zaproszenie została odebrana z pełnym zrozumieniem. Tyle że teraz postanowiłeś to zaproszenie odwołać… w dość niekonwencjonalny sposób. A wystarczyło zadzwonić. Liczę na refleksję, a obraźliwe epitety zachowaj, please, w szufladzie. Nic nie wnoszą” – odpisał Czarnek.