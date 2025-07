Mentzen: Platforma Obywatelska to jest zbieranina głupich ludzi. Zobaczcie, co oni odstawili [VIDEO]

- Reklama -

Sławomir Mentzen nie szczędzi gorzkich słów wobec Platformy Obywatelskiej. – Stała się po prostu partią głupich ludzi. Zobaczcie, co oni odstawili w ostatnich tygodniach – zwrócił uwagę.

Jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość wycofał ostatnio zaproszenia dla polityków PO na nową odsłonę swojego wydarzenia „Piwo z Mentzenem”. Zrobił to po tym, gdy Radosław Sikorski, Borys Budka i Krzysztof Kwiatkowski najpierw zgodzili się wziąć udział w wydarzeniu, a potem zaczęli stawiać warunki.

W nagraniu opublikowanym na YouTube lider partii Nowa Nadzieja postanowił też podsumować ostatnie działania polityków skupionych wokół Donalda Tuska. – Platforma Obywatelska stała się po prostu partią głupich ludzi. Zobaczcie, co oni odstawili w ostatnich tygodniach – rozpoczął.

– Najpierw przegrali wybory prezydenckie, których większość Polski uważała, że nie są w stanie przegrać. Następnie, jak idioci, cieszyli się na tym wieczorze wyborczym. W momencie, gdy wyniki exit poll były prawie na remis, oni już ogłosili swoje wielkie zwycięstwo, po czym po dwóch godzinach okazało się, że jednak nie wygrali – przypomniał Mentzen.

– Następnie zrobili swoją twarzą Romana Giertycha, który przez parę tygodni rozpowiadał jakieś teorie spiskowe o tym, że ktoś sfałszował wybory, choć nie było na to żadnych dowodów ani nawet żadnych przesłanek. To było wzięte absolutnie z niczego i przez parę tygodni, cały czerwiec, cała Polska była zasypywana pomysłami Romana Giertycha, siejącego najdziksze teorie spiskowe, nawet mówiącego wprost w TVN, że to „Jaszczur” i „bracia Kamraci” sfałszowali wybory prezydenckie – wciąż nie dowierzał Mentzen.

– Nawet premier Tusk włączył się do szerzenia tych teorii spiskowych. Potem otwarcie namawiali, publicznie nawet, Szymona Hołownię na jakąś próbę zamachu stanu i odwołanie zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego, za co według niektórych prawników Hołownia mógłby trafić na dożywocie do więzienia. Według samej relacji Hołowni, Donald Tusk osobiście namawiał go do tego, żeby ten doprowadził do zamachu stanu, co podejrzewam, że też powinno być raczej karalne – kontynuował.

Mentzen ocenił, że Platforma Obywatelska to obecnie „partia szurów i głupków”. – Partia, którą popiera dwadzieścia kilka procent, jest rządzona przez ludzi, którzy w ogóle nie rozumieją, co się dookoła nich dzieje, którzy nie potrafią przewidywać na godzinę do przodu – mówię tutaj o tym wieczorze wyborczym – których istotnymi osobami są, nie wiem, wariaci w rodzaju Romana Giertycha albo już kompletnie idioci w rodzaju Witolda Zembaczyńskiego. No zobaczcie na tę zbieraninę ludzi, co to jest tutaj za kapitał intelektualny, a ci ludzie rządzą Polską. I to jest właśnie w tym momencie najgorsze, bo jak sobie myślę, kto jest twarzą tej naszej koalicji rządowej, kto tam podejmuje decyzje, i wyobrażam sobie, że te osoby podejmują jakieś decyzje w imieniu naszego kraju, reprezentują nas za granicą, to mi się po prostu słabo robi – podsumował Platformę Obywatelską Mentzen.