PiS reaguje na upokorzenie Polski. Warzecha: Ale to jest wasza wina, jesteście równie dziecinni, jak…

Autor: DC
Łukasz Warzecha
Łukasz Warzecha. / foto: PAP
Jak informowaliśmy wcześniej, przedstawiciele Polski zostali olani i nie zaproszono ich na spotkanie w Waszyngtonie. Niewątpliwie polska dyplomacja zaliczyła srogą porażkę, a prezydent i rząd przerzucają się nawzajem oskarżeniami.

Polska upokorzona. Nawrocki zwala na rząd, a MSZ na prezydenta. Sommer: „Czyżby te wszystkie pieniądze poszły w błoto?”

Po stronie prezydenta stają pozostali politycy PiS. Michał Dworczyk zaatakował rząd KO.

– Niestety nie jesteśmy liczącym się graczem w UE. Nawet Finowie, mający mniejszy potencjał militarny czy polityczny, znaleźli się w składzie tej delegacji – powiedział w Polsat News unioposeł PiS Michał Dworczyk.

– Według medialnych doniesień, skład delegacji ustalali prezydent Zełenski i kanclerz Merz. Widocznie nie uznali za stosowne zaprosić premiera Tuska. To przypomina wycieczkę – dodał.

Twierdził też, że „jako państwowiec chciałbym, aby nasz premier, bądź minister spraw zagranicznych był obecny w tym formacie rozmów, ale dzisiaj rola UE jest bardziej symboliczna niż rzeczywista możliwość pomocy”.

Do sprawy na X odniósł się Łukasz Warzecha.

„Pan @michaldworczyk oburzony tym, że w Waszyngtonie nie będzie przedstawiciela RP. Ależ Panie Pośle, to jest skutek także waszej polityki! Jesteście tu równie dziecinni jak obecna władza” – stwierdził Warzecha.

„Mając wszelkie możliwości po 24 lutego nie wywalczyliśmy sobie żadnego trwałego wpływu na cokolwiek i to akurat wy za to głównie odpowiadacie” – stwierdził Łukasz Warzecha.

Źródło:dorzeczy.pl / X / nczas.info
