Gorący dzień w Warszawie. Ukraińcy będą świętować. Korona Brauna szykuje manifestację

- Reklama -

W niedzielę 24 sierpnia w Warszawie odbędą się dwa wydarzenia. Ukraińska inicjatywa społeczna „Euromaidan – Warszawa” razem z Fundacją „Stand With Ukraine” organizuje w polskiej stolicy obchody Dnia Niepodległości Ukrainy, co ma symbolizować „polsko-ukraiński dialog i współpracę”. Tego samego dnia odbędzie się marsz Konfederacji Korony Polskiej pod hasłem „Stop inwazji imigrantów”.

Obchody ukraińskiego Dnia Niepodległości odbędą się pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz ukraińskiej ambasady. Według organizatorów mogą one przyciągnąć ok. 30 tys. osób. Wydarzenie będzie miało miejsce na stołecznym placu Zamkowym.

W ramach obchodów mniejszość ukraińska przyzna – po raz trzeci z rzędu – nagrody „Stand With Ukrainie Awards” – za działania ratujące życie i przybliżające Ukrainę do zwycięstwa. Statuetki wykonane są z fragmentów zniszczonej rosyjskiej broni. Ukraińcy rozdają je przedstawicielom kultury, biznesu i mediów. W ubiegłym roku otrzymali ją: Jolanta Kwaśniewska, pisarz Szczepan Twardoch oraz korespondentka wojenna Monika Andruszewska.

Podczas ukraińskiego święta odbędą się także występy polskich i ukraińskich artystów z dziedziny muzyki, teatru i sztuk wizualnych.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Dzień Niepodległości to nie tylko święto w kalendarzu, ale też symbol tego, że przetrwaliśmy i nadal walczymy. Od ponad dziesięciu lat Ukraina broni swojego prawa do życia, a każdy rok tej walki zabiera nam najdroższych — tych, którzy idą na front. To dzięki ich poświęceniu możemy mówić po ukraińsku, wznosić niebiesko-żółtą flagę i marzyć o przyszłości. 24 sierpnia to okazja, by pokazać, że jesteśmy zjednoczeni, silni i niezłomni. Przyjście tego dnia na akcję to nie tylko wsparcie dla Ukrainy, ale także przypomnienie sobie i wszystkim wokół, dlaczego idziemy tą drogą – stwierdziła szefowa „Euromaidanu – Warszawa” Natalia Panchenko.

Tego samego dnia w Warszawie odbędzie się II Marsz Stop inwazji imigrantów, zorganizowany przez Konfederację Korony Polskiej. Wyruszy on o godz. 17 spod pomnika Wincentego Witosa na pl. Trzech Krzyży.