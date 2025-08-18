Mądrość etapu Morawieckiego. Były premier w oparach hipokryzji. Sommer krótko: „Już nigdy” [VIDEO]

- Reklama -

W programie u Bogdana Rymanowskiego na jego kanale na YouTube były premier Mateusz Morawiecki wyznał, że właściwie to jest wolnościowcem, a socjalistyczne błędu określił mianem „mądrości etapu”. Wywody polityka PiS krótko ocenił redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

Rymanowski wspomniał, że „jest mnóstwo opinii krytycznych wobec tego, w jaki sposób pański rząd wydawał pieniądze na obronność, że przesadziliśmy z zakupami tych amerykańskich czołgów, amerykańskich śmigłowców”.

– Wszystko jest mądrością etapu, prawda – odrzekł Morawiecki. Były premier twierdził również, że „nie kupowałby już dzisiaj aż tak wiele pewnego rodzaju uzbrojenia, które wtedy wydawało się im niezbędne”. – To ja mogę przyznać przed panem, ale nie jest to moim zdaniem krytyka uprawniona, w tym sensie, że każdy jest mądry po fakcie – dodał.

Jak się okazało, nowa mądrość etapu jest inna. – Uważam, że to, czego jest zdecydowanie za mało w całej polskiej domenie obronności, wojskowości, to zaangażowania kapitału prywatnego. My mamy, i cała klasa polityczna – i to też jest z kolei, można powiedzieć, grzech naszego czasu – nadmierną wiarę, taką etatystyczną, w moc sprawczą państwa polskiego, jako takiego, podczas gdy, umówmy się, jednak ostatnie 500 lat kapitalizmu dlatego jest takim fenomenalnym sukcesem, że nie tylko państwo sterowało rozwojem, ale również wolny rynek zaistniał jako pewnego rodzaju zasada gospodarcza i firmy, które funkcjonowały na rynku, odniosły sukces – mówił były premier.

Jako przykład Morawiecki podał fakt, że „mieli nadmierną wiarę w państwowe – Polską Grupę Zbrojeniową”.

– To brzmi – przyzna pan – jak samokrytyka ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości – zauważył Rymanowski.

– Panie redaktorze, to niech sobie brzmi. Wszystko jest jakby mądrością etapu. Ja dzisiaj też wiem więcej, widzę więcej niż 5 lat temu. Pięć lat temu sam wierzyłem, że można zrealizować pewne projekty szybciej poprzez układy wewnątrzpaństwowe, wewnątrz struktur państwowych – mówił Morawiecki, wskazując, że „nasycenie tych struktur państwowych czynnikiem prywatnym, gospodarki prywatnej” m.in. zwiększyłoby efektywność.

Do słów byłego premiera odniósł się na portalu X Tomasz Sommer. „Jeśli Morawiecki dojdzie do władzy znów z wolnorynkowca zamieni się w socjalistę walczącego z wolnością słowa przy pomocy agentur. Nie wolno go więc już nigdy do władzy dopuścić” – skwitował.