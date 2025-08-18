WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatZełeński do ostatka przekonuje, że Ukraina nic Rosji nie odda. "To będzie...
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Zełeński do ostatka przekonuje, że Ukraina nic Rosji nie odda. „To będzie niemożliwe”

-

Autor: DC
Wołodymir Zełenski, Ukraina, prezydent
Wołodymir Zełenski Fot. Michael Kappeler/dpa Dostawca: PAP/DPA.
- Reklama -

„Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński powiedział, że oddanie Rosji terytorium będzie niemożliwe” – przekonywała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na stację Fox News.

Ukraiński przywódca przebywa w USA, gdzie ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według mediów w spotkaniu ma też uczestniczyć wiceprezydent J.D. Vance.

Spotkanie w Gabinecie Owalnym ma rozpocząć się o godz. 13.15 czasu miejscowego (19.15 w Polsce).

Następnie do rozmów mają dołączyć: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Zjednoczonego Królestwa Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Liderzy mają omówić rezultaty piątkowych rozmów Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce, w tym szczegóły wstępnych uzgodnień i rosyjską propozycję zawieszenia broni w zamian za oddanie kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego.

Propozycję tę poparł Trump, rezygnując z żądania bezwarunkowego rozejmu.

Zełenski przed południem spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Białego Domu ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem. Po rozmowach oświadczył, że Rosję można zmusić do pokoju tylko siłą, a prezydent USA taką siłę posiada.

Źródło:PAP / nczas.info
Poprzedni artykuł
Mądrość etapu Morawieckiego. Były premier w oparach hipokryzji. Sommer krótko: „Już nigdy” [VIDEO]
Następny artykuł
Spotkanie Trump-Zełeński. Prezydent Ukrainy jak zawsze zapewnia, Trump krytykuje prowojenne i prokijowskie media

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU