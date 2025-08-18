Zełeński do ostatka przekonuje, że Ukraina nic Rosji nie odda. „To będzie niemożliwe”

- Reklama -

„Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński powiedział, że oddanie Rosji terytorium będzie niemożliwe” – przekonywała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na stację Fox News.

Ukraiński przywódca przebywa w USA, gdzie ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według mediów w spotkaniu ma też uczestniczyć wiceprezydent J.D. Vance.

Spotkanie w Gabinecie Owalnym ma rozpocząć się o godz. 13.15 czasu miejscowego (19.15 w Polsce).

Następnie do rozmów mają dołączyć: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Zjednoczonego Królestwa Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Liderzy mają omówić rezultaty piątkowych rozmów Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce, w tym szczegóły wstępnych uzgodnień i rosyjską propozycję zawieszenia broni w zamian za oddanie kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego.

Propozycję tę poparł Trump, rezygnując z żądania bezwarunkowego rozejmu.

Zełenski przed południem spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Białego Domu ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem. Po rozmowach oświadczył, że Rosję można zmusić do pokoju tylko siłą, a prezydent USA taką siłę posiada.