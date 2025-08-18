Korwin-Mikke ostro o braku Polski na negocjacjach w Waszyngtonie. „To w końcu, jak to jest?”

- Reklama -

Dziś prezydent USA Donald Trump spotyka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W spotkaniu nie będzie uczestniczył przedstawiciel polskich władz.

Rząd i prezydent obrzucają się nawzajem odpowiedzialnością za ten stan rzeczy. Tymczasem cierpi Polska i Polacy.

Łukasz Warzecha skomentował pisowskie ataki na rząd przypominając, że to wieloletnia polityka wasalna PiS doprowadziła do sytuacji, w której Polski się nie zaprasza do poważnych rozmów. Wielokrotnie bowiem deklarowano bezwarunkową, czyli bezpłatną i darmową wierność interesom Waszyngtonu.

Sprawę skomentował także Janusz Korwin-Mikke. Nestor polskiej prawicy wolnościowej przypomniał, co z kolei ostatnio deklarował rząd.

„Uśmiechnięci się śmieją, że JE Karol Nawrocki nie został zaproszony do Waszyngtonu. Ci sami ludzie, którzy dwa dni temu razem z WCzc. Romanem Giertychem podkreślali, że TO rząd rządzi i prowadzi politykę zagraniczną” – zauważył Janusz Korwin-Mikke.

„To w końcu, jak to jest?” – dopytał Korwin-Mikke.