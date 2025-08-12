PiS traci, Konfederacja na podium. Kto jeszcze znalazłby się w Sejmie? [SONDAŻ]

- Reklama -

Koalicja Obywatelska nieznacznie zyskuje, a Prawo i Sprawiedliwość traci sporo punktów procentowych – taki obraz wyłania się z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Na podium znalazła się także się Konfederacja.

Ankietowanym zadano pytanie: gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos.

Zgodnie z sondażem, którego wyniki opublikowano we wtorek, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, którą popiera 32,04 proc. W porównaniu do badania z początku lipca, partia Donalda Tuska zyskała 0,87 proc. punktu proc. i wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 30,88 proc. głosów (spadek o 2,67 proc. w ciągu miesiąca).

Na trzeciej pozycji w sondażu plasuje się Konfederacja – 12,84 proc., a na kolejnych miejscach znalazły się: Nowa Lewica – 6,98 proc. i Polska 2050 – 5,18 proc.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Trzy partie koalicji rządowej (Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050) cieszą się w sumie poparciem na poziomie 44 proc. (bez PSL, które nie przekracza progu wyborczego).

Na kolejnych pozycjach w sondażu uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 4,91 proc., Partia Razem – 4,67 proc., PSL – 2,40 proc. oraz „inna partia” (0,20 proc.).

Badanie Instytutu Badań Pollster wykonano 8 i 9 sierpnia na próbie 1006 dorosłych Polaków.