Awantura o plaże. W wakacyjnym raju kłócą się o leżaki i parasole

Autor: MS
Kobieta na plaży. Morze. Wakacje. Urlop. Ciepło. Gimnastyka. Plaża. Piasek.
Kobieta na plaży. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Pixabay
We Włoszech doszło do politycznego sporu o leżaki i parasole na nadmorskich płatnych plażach, które – jak twierdzi centrolewicowa opozycja – są w tym roku puste, ponieważ z winy rządu Włochów nie stać na wakacje. Premier Giorgia Meloni zarzuciła opozycji, że przedstawia fałszywe dane na temat turystyki.

Jednym z głównych tematów dyskusji we włoskich mediach jest przed szczytem wakacyjnych wyjazdów, przypadającym 15 sierpnia, spadek liczby zajętych miejsc na płatnych plażach w wielu regionach kraju, o którym informują przedstawiciele branży turystycznej.

Eksperci mówią na łamach prasy o radykalnej zmianie stylu spędzania lata, która polega przede wszystkim na rezygnacji z długich pobytów na plażach. Jednocześnie pod adresem właścicieli i dzierżawców plaż kierowane są zarzuty, że ceny za wynajem parasoli i leżaków stają się nieosiągalne dla wielu osób. Kwoty te wynoszą w zależności od regionu od 20-30 euro do prawie 100 za dzień dla rodziny.

Media odnotowują, że nad morzem wypoczywa mniej Włochów, natomiast niezmiennie dobre wyniki finansowe gwarantuje napływ zagranicznych turystów. W czołówce cudzoziemców wymieniani są między innymi Polacy.

Liderka centrolewicowej opozycyjnej Partii Demokratycznej Elly Schlein oświadczyła w niedzielę: – Puste plaże. Ceny wzrosły, ale pensje nie są wyższe. Klasa średnia zubożała. Z tego powodu bardzo wiele rodzin w tych dniach nie może wyjechać.

Głos zabrała we wtorek premier Meloni, która napisała na platformie X: „Uważam za coś haniebnego to, że po to, by zaatakować rząd pewna część opozycji rozpowszechnia fałszywe informacje szkodząc wizerunkowi i interesom Włoch”.

Szefowa rządu odnotowała słowa Elly Schlein, która w minionych dniach mówiła o kryzysie włoskiej turystyki.

„Kilka godzin po jej wypowiedzi dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, opracowane na podstawie informacji krajowej policji na temat noclegów, potwierdziły coś dokładnie przeciwnego: wzrost przyjazdów i miliony gości w naszych strukturach noclegowych” – dodała Meloni.

„Odpowiedzią na spreparowane mistyfikacje i fałsz są liczby i prawda” – zaznaczyła premier. Podkreśliła, że „ten, kto naprawdę kocha swój kraj nie dyskredytuje go przed światem dla politycznej wygody”.

Meloni zapewniła: „Będziemy dalej pracować, by czynić go każdego dnia silniejszym, bardziej atrakcyjnym i dumnym z siebie”.

(PAP)

