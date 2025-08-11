Ustawa wiatrakowa. Prezydent Karol Nawrocki myśli

- Reklama -

Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji ws. tzw. ustawy wiatrakowej – oświadczył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że sprawa wymaga gruntownej analizy. Zapewnił, że działania prezydenta będą zmierzały do obniżenia cen prądu, zgodnie z obietnicą złożoną w kampanii.

O tym, że Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji ws. nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej Leśkiewicz napisał po południu na X. „To rząd ograniczył Tarczę Energetyczną do końca września i celowo włożył ją do »ustawy wiatrakowej«. Przypominam, że poprzedni projekt ustawy wiatrakowej upadł ze względu na wrzutki lobbingowe w styczniu 2024 roku. W związku z tamtymi okolicznościami sprawa wymaga dodatkowej, gruntownej analizy” – zaznaczył Leśkiewicz.

Zapewnił jednocześnie, że wszystkie działania prezydenta będą zmierzały do obniżenia cen prądu, zgodnie z jego obietnicą złożoną w trakcie kampanii wyborczej.

Wcześniej w poniedziałek zapytany w Studiu PAP zapytany, czy nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej zostanie podpisana, Leśkiewicz zaznaczył, że zamrożenie cen prądu jest dla prezydenta „rzeczą oczywistą”, jednak włączenie tego elementu do ustawy dotyczącej wiatraków, stawia jego zdaniem prezydenta w „niezręcznej sytuacji”. – Na pewno to rozwiązanie nie zyska akceptacji pana prezydenta. W tej chwili trwają rozmowy w kancelarii prezydenta i niedługo przedstawimy nasze rozwiązanie – zapowiedział.

Dopytywany, czy oznacza to inicjatywę ustawodawczą prezydenta nawiązującą do jego obietnicy wyborczej „33 proc. mniej za prąd w 100 dni”, Leśkiewicz zapewnił, że prezydent wypełni tę obietnicę. – Na pewno pan prezydent przedstawi rozwiązanie, które pozwoli na zamrożenie cen prądu, a zobaczymy jak zareaguje na to polski rząd – powiedział.

W ubiegłym tygodniu minister energii Miłosz Motyka zaapelował do prezydenta, aby podpisał nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. Jak mówił to dobrze przygotowana regulacja, gwarantująca niskie ceny energii.

Głównym celem nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znajduje się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie zamrożenie ceny obowiązuje do końca września.

