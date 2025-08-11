PILNE! Samochód wjechał w pieszych na przejściu, cztery osoby w szpitalu

- Reklama -

W Warszawie na ulicy Marymonckiej w przechodzących na zielonym świetle pieszych wjechał samochód. Cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitali.

Mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej komendy przekazał, że 47-letni Polak, kierowca toyoty, który wjechał w pieszych, był trzeźwy i miał stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

– Cztery osoby – trzy kobiety i mężczyzna – zostały ranne. Najcięższe obrażenia ma 72-letnia kobieta. Wszyscy trafili do szpitali – dodał policjant.

Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.

(PAP)