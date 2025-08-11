WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaPILNE! Samochód wjechał w pieszych na przejściu, cztery osoby w szpitalu
TEMAT DNIAWiadomościPolska

PILNE! Samochód wjechał w pieszych na przejściu, cztery osoby w szpitalu

-

Autor: MS
policja taśma
Policyjna taśma - zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
- Reklama -

W Warszawie na ulicy Marymonckiej w przechodzących na zielonym świetle pieszych wjechał samochód. Cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitali.

Mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej komendy przekazał, że 47-letni Polak, kierowca toyoty, który wjechał w pieszych, był trzeźwy i miał stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

– Cztery osoby – trzy kobiety i mężczyzna – zostały ranne. Najcięższe obrażenia ma 72-letnia kobieta. Wszyscy trafili do szpitali – dodał policjant.

Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

(PAP)

Poprzedni artykuł
Ustawa wiatrakowa. Prezydent Karol Nawrocki myśli
Następny artykuł
Trump „pracuje” ciągle na pokojowego Nobla

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU