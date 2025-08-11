Ukraiński skandal na Stadionie Narodowym. Jest zawiadomienie do prokuratury [VIDEO]

- Reklama -

W sobotę na Stadionie Narodowym wystąpił białoruski raper Max Korż. Wydarzenie przyciągnęło tłumy nie tylko jego rodaków, ale także Ukraińców. To właśnie za ich sprawą doszło do skandalu.

Max Korż to białoruski, antyreżimowy raper, którego twórczość popularna jest nie tylko wśród jego rodaków, ale też Ukraińców i Rosjan. Dość powiedzieć, że bilety na sobotni koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie wyprzedały się zaledwie w kilka minut.

Impreza, która odbyła się w reprezentacyjnym punkcie polskiej stolicy, już od samego początku zaczęła budzić pewne trudności. Młodzi ludzie jeszcze przed koncertem zaczęli masowo przeskakiwać przez barierki sektorowe, wbiegać pod scenę, a nawet zeskakiwać z balkonów.

Szczególne oburzenie wywołało jednak prezentowanie przez młodych Ukraińców flag banderowskich, a także Wilczych Haków (Wolfsangel), symbolu w przeszłości używanego przez niemieckie, nazistowskie dywizje SS, a obecnie wykorzystywanego przez neonazistów.

Do sprawy odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, który zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. „Dlatego ja – jako poseł na Sejm RP oraz prezes fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu – kieruję w tej sprawie oficjalne zawiadomienie do Prokuratury, domagając się wszczęcia postępowania karnego wobec osób propagujących tę zbrodniczą symbolikę” – możemy przeczytać na profilu OMA na portalu X.

Podczas koncertu białoruskiego rapera Maksa Korzha, który odbył się 9 sierpnia 2025 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie, doszło do skandalicznej sytuacji. W tłumie uczestników, w miejscu o symbolicznym znaczeniu dla Polski, eksponowana była czerwonoczarna flaga OUN-UPA –…