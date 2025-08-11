WIDEO
Prezydent zależny czy niezależny? Jednoznaczna opinia o Nawrockim [SONDAŻ]

Autor: JA
Karol Nawrocki. / Foto: YT/screen
44 proc. badanych uważa, że Karol Nawrocki nie będzie prezydentem niezależnym od Prawa i Sprawiedliwości – podała w poniedziałek stacja RMF FM, powołując się na wyniki sondażu Opinia24.

W sondażu zadano pytanie „czy Karol Nawrocki jako prezydent RP będzie samodzielny i niezależny od Prawa i Sprawiedliwości?”.

Odpowiedź „zdecydowanie nie” – jak podała RMF FM – wybrało 26 procent badanych, a „raczej nie” – 18 proc. „To oznacza, że aż 44 proc. respondentów nie wierzy w samodzielność następcy Andrzeja Dudy” – podsumowała stacja.

Z badania wynika też, że wiarę w niezależność Nawrockiego deklaruje 28 proc. badanych (jest ona silna u 9 proc.). Z kolei 14 proc. respondentów twierdzi, że prezydent nie będzie ani zależny, ani niezależny od PiS-u. Taka sama grupa – 14 proc. – nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 4-6 sierpnia. Badanie wykonano na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat i zrealizowane je techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

