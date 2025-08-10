WIDEO
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Ukrainiec dużo zapłacił, by wyjechać z Ukrainy i uniknąć poboru. Nie udało mu się [FOTO]

-

Autor: DC
ukraina pociag dolary
Ukraińscy pogranicznicy nad stosem dolarów / fot. Fb / Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Ukraińscy pogranicznicy zatrzymali w Jagodzinie przy granicy z Polską dwóch Ukraińców, w tym jednego podlegającego pod pobór. Ten drugi miał zapłacić 7 tys. dolarów konduktorowi za to, żeby nielegalnie przewiózł go przez granicę.

Ukraińscy pogranicznicy są mocno skupieni na wyłapywaniu osób w wieku poborowym opuszczających Ukrainę. Przepisy aktualnie zabraniają takowym opuszczania kraju, choć wielu próbuje.

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden z nich próbował nielegalnie opuścić kraj i przedostać się do Polski.

Zamieszany w akcję był 37-letni konduktor w jednym z pociągów relacji międzynarodowej, mieszkaniec obwodu żytomierskiego. Próbował zorganizować kanał przerzutu Ukraińców do Polski, którzy podlegają pod niewolniczą pracę w armii,

Konduktor pobierał opłatę w wysokości 7 tys. dolarów. W zamian ukrywał pasażera w służbowym przedziale.

Ukraińscy pogranicznicy wpadli na trop działalności konduktora. Ten zaoferował pogranicznikom 5 tys. dolarów łapówki za przymknięcie oka na sprawę.

Nie wiadomo, czy ukraińscy funkcjonariusze łapówkę wzięli. Wiadomo natomiast, że kilka dni temu dokonali zatrzymania konduktora i jego „pasażera”.

Przemycany był 39-letni Ukrainiec z Berdyczowa.

Konduktor usłyszał zarzut m.in. oszustwa. Natomiast uciekający Ukrainiec oskarżony został o korupcję. Obaj trafili do aresztu na 60 dni.

Źródło:o2.pl / nczas.info
