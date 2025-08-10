WIDEO
Francuzi o polskim prezydencie: „nacjonalista i konserwatysta”. Andrzej Duda „awansował” i jest już tylko „konserwatystą”

Autor: BD
Prezydent Karol Nawrocki. Foto: PAP
AFP, a za nią większość mediów francuskich, komentowała objęcie urzędu przez zaprzysiężenie nowego prezydenta Polski ‘tradycyjnie” i schematycznie: „Karol Nawrocki, nacjonalista i konserwatysta został zaprzysiężony na nowego prezydenta Polski”.

Wskazano, że polski prezydent „wybierany na pięcioletnią kadencję ma przede wszystkim wpływ na politykę zagraniczną i obronną Polski, ale ma również prawo inicjatywy ustawodawczej i weta wobec tekstów uchwalanych przez parlament”.

Francuskie media zauważyły, że już „jego pierwsze wypowiedzi sugerują trudną kooperację z proeuropejskim rządem Donalda Tuska”, a „w swoim przemówieniu inauguracyjnym obiecał być „głosem Polaków”, „tych, którzy pragną suwerennej Polski””.

Dalej było o tym, że „Karol Nawrocki otwarcie skrytykował rząd Donalda Tuska”, chociaż wygrał „z niewielką przewagą, zdobywając mniej niż 51% głosów i pokonał proeuropejskiego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego”.

Podkreślono, że „nowy przywódca państwa opowiedział się za „Polską, która jest w Unii Europejskiej, ale nie jest Unią Europejską, a która jest i pozostanie Polską”. Od siebie francuski korespondent dodał, że Karol Nawrocki to „wielbiciel Donalda Trumpa”, zwolennik sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi, który obiecał, że jego kraj będzie odgrywał aktywną rolę w NATO.

„42-letni historyk, nowicjusz w polityce i stosunkach międzynarodowych, jest wielbicielem Donalda Trumpa, którego spotkał krótko w Białym Domu tuż przed pierwszą turą wyborów. Podczas swojej kampanii sprzeciwiał się w szczególności idei przystąpienia Ukrainy do NATO i krytykował Kijów za to, że nie „okazał wdzięczności za to, co zrobili Polacy”. Swoim hasłem „Najpierw Polska, najpierw Polacy” zwrócił się do miliona ukraińskich uchodźców mieszkających w tym kraju” – twierdzą media francuskie.

AFP cytuje też ”działaczki feministyczne”, które mówią: „musimy przygotować się na najgorsze” i „obawiają się ograniczenia praw do aborcji”. Przy okazji, poprzedni prezydent Andrzej Duda okazuje się dla mediów francuskich „tylko” konserwatystą (bez przymiotnika „nacjonalisty”), chociaż i on wchodził w spory z „ proeuropejskim rządem w wielu ważnych kwestiach, takich jak poszanowanie praworządności i liberalizacja aborcji”.

Źródło: AFP/ France Info

