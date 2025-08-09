Sommer OSTRO o aferze KPO: Ścigają Jaszczura i Brauna, a prawdziwi bandyci siedzą w rządowych limuzynach

- Reklama -

Ścigają Jaszczura za przeklinanie, Brauna za zgaszenie świeczki a prawdziwi bandyci siedzą w rządowych limuzynach – napisał w swych mediach społecznościowych redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer, komentując aferę związaną z KPO.

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem w sieci wybuchła prawdziwa burza, po tym, jak na portalu dotyczącym KPO opublikowano informacje o tym, kto i na co otrzymał dofinansowanie. Okazało się, że dotacje trafiły m.in. do pizerii na rozszerzenie działalności o usługę solarium, do solarium na zakup nowoczesnych i mobilnych ekspresów kawowych, czy wreszcie do pierogarni na wprowadzenie nowego produktu i usługi.

Głos w sprawie zabrał sam premier Donald Tusk, który grzmiał, że „nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO”. Z kolei minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazała, że zawarto kilkaset tysięcy umów, a przy takiej liczbie mogą zdarzyć się „nietrafione umowy”.

Czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji podjęła z urzędu Prokuratura Regionalna w Warszawie.

„KPO posłużyło do następujących spraw: zakupu niemieckiego złomu wiatrakowego za pośrednictwem Kulczykówny i do wypłaty półmilionowych łapówek dla najbardziej Uśmiechniętych. I będziemy to spłacać do 2058 r.” – napisał na portalu X Sommer.

„Moim skromnym zdaniem wszyscy odpowiedzialni za ten numer powinni trafić za kraty. Ścigają Jaszczura za przeklinanie, Brauna za zgaszenie świeczki a prawdziwi bandyci siedzą w rządowych limuzynach” – dodał redaktor naczelny portalu nczas.info.

Do wpisu odniósł się dr Sławomir Ozdyk z Konfederacji Korony Polskiej. ” (…) prawdziwi beneficjenci #AferaKPO nie kupują jachtów, foteli do masażu, nie finansują nauki brydża, nie budują wirtualnych strzelnic ani nie inwestują w luksusowe ekspresy do kawy. Prawdziwi beneficjenci KPO kradną miliardy w ciszy, w spokoju, bez lamp reflektorów i medialnej wrzawy” – napisał polityk.

W swoim drugim wpisie Ozdyk wskazał, że „HoReCa [KPO] stanowi jedynie wierzchołek »góry lodowej« – aspekt głośny, efektowny i medialnie nośny, lecz wciąż tylko fragment całości”. „Tymczasem prawdziwa mafia, systemowo destrukcyjna dla Polski, działa w zaciszu gabinetów, gdzie po raz kolejny inscenizowany jest spektakl dla łatwowiernych odbiorców – »polityczny teatr dla gojów«” – zaznaczył przedstawiciel Korony.

Sommer już w ubiegłym roku w tygodniku „Najwyższy Czas!” pisał o KPO, nazywając je „długiem śmierci prosto z UE”. Redaktor wskazywał, że „zgoda na udział w unijnym, Krajowym Planie Odbudowy, którą podpisał były premier Mateusz Morawiecki, to jedna z najgłupszych decyzji, jakie podjął rząd PiS-u, a którą z radością przyjęli politycy z obecnej koalicji rządowej”. „W efekcie powstanie ogromny dług, który przez lata, do 2058 r., będzie niszczył Polskę gospodarczo i politycznie” – podkreślał.

