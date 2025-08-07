Szybko poszło. Pierwszy dzień urzędowania i pierwsza niespełniona obietnica Nawrockiego

- Reklama -

Karol Nawrocki, który w środę objął urząd Prezydenta RP, już pierwszego dnia nie zrealizował jednej ze swych obietnic wyborczych, chociaż wcześniej tego samego dnia w swoim orędziu podkreślał, iż jego wygrana w drugiej turze wyborów to „głos Polek i Polaków, że chcą aby politycy spełniali obietnice składane w czasie kampanii wyborczej.”

W środę Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę i formalnie objął urząd Prezydenta RP. Po przysiędze wygłosił orędzie. Później, po mszy w intencji ojczyzny i nowego prezydenta RP w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, Nawrocki wziął udział w uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której objął symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski – dwoma najstarszymi i najważniejszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Po południu na placu Piłsudskiego Karol Nawrocki obejmie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi.

Po zaprzysiężeniu Nawrocki wygłosił pierwsze orędzie w roli Prezydenta RP. – Te wybory i pierwszy czerwca wysłały także silny głos suwerena do całej klasy politycznej, wybierając mnie na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – mówił przed Zgromadzeniem Narodowym.

– To głos, że dalej tak rządzić nie można i że Polska tak dzisiaj wyglądać nie powinna. To drodzy państwo głos Polek i Polaków. Głos Polek i Polaków, że chcą aby politycy spełniali obietnice składane w czasie kampanii wyborczej – dodawał.

– Pierwszy czerwca to wyraźny sygnał, że Polacy chcą wypełniania obietnic wyborczych, chcą wybierać swojego prezydenta w poczuciu wolności i nie ulegną propagandzie politycznej – podkreślił.

Tymczasem już pierwszego dnia prezydent Nawrocki nie dotrzymał złożonej w czasie kampanii wyborczej obietnicy dotyczącej projektu ustawy obniżającej VAT z 23 na 22 proc.

„Pierwszego dnia urzędowania 6 sierpnia 2025 r., złożę projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23% do 22%” – można przeczytać na stronie internetowej karolnawrocki2025.pl.

Do sprawy odniósł się w programie „Tłit” Wirtualnej Polski szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. – W pierwszych dniach będą projekty, o których była mowa, będzie także projekt z pakietu projektów podatkowych przedstawiony… – mówił Szefernaker.

– Ale miało być to 6 sierpnia panie ministrze. Po co zatem prezydent na stronie internetowej zapowiadał to? – zapytał prowadzący program Michał Wróblewski.

– Panie redaktorze, gwarantuję Panu, że w pierwszych dniach będą projekty, także z tego pakietu – zapowiadał Szefernaker, który jednak nie odniósł się konkretnie do przekroczonego terminu.