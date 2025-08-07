WIDEO
Niemcy nie darują Mentzenowi tego, co zrobił. Polizei wszczęła dochodzenie po zachowaniu polityka

Autor: Redakcja NCzas
Sławomir Mentzen. Foto: PAP
Postępowanie administracyjne dotyczące zorganizowania bez uprzedzenia oraz dochodzenie ws. użycia środków pirotechnicznych, to pokłosie zachowania jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena, który – wraz z innymi politykami ugrupowania – pojawił się w piątek 1 sierpnia, w 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Berlinie.

Przypomnijmy, że w 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Mentzen wraz z innymi politykami Konfederacji, m.in. Konradem Berkowiczem, Ryszardem Wilkiem, Bartłomiejem Pejo i Grzegorzem Płaczkiem, pojawili się przed Bramą Brandenburską w Berlinie.

Zgromadzeni rozwinęli baner z napisem skierowanym do naszych zachodnich sąsiadów: „W 1944 roku Niemcy zamordowali 200 tys. Polaków i zniszczyli Warszawę. Nie pozwolimy Wam zapomnieć”.

Okazuje się, że Niemcy nie odpuszczą tak łatwo politykowi pokazania niewygodnej dla nich prawdy. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, niemiecka policja prowadzi postępowanie administracyjne, a także wszczęła dochodzenie.

Rzecznik berlińskiej policji poinformował wp.pl, że 1 sierpnia około godziny 13.30 policja została skierowana na Pariser Platz, kiedy funkcjonariusze z jednego z radiowozów zauważyli gromadzące się bez zapowiedzi osoby. Później politycy odpalili race, co jedynie dało służbom dodatkowy pretekst.

„Kilka osób trzymało transparent i odpaliło pirotechnikę. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne przeciwko jednej z nich za zorganizowanie zgromadzenia bez uprzedzenia. Ponadto toczy się dochodzenie w sprawie naruszenia ustawy o materiałach wybuchowych. Postępowanie jest w toku” – przekazał portalowi Jan Misselwitz.

Źródło:NCzas/wp.pl
