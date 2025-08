Ofensywa legislacyjna prezydenta Nawrockiego. Sommer: Same dobre pomysły, z wyjątkiem…

- Reklama -

Jeszcze w tym tygodniu Karol Nawrocki ma złożyć kilka projektów ustaw w Sejmie. Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer ocenia, że poza jednym, wszystkie są „dobrymi pomysłami”.

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta III RP. Nowy prezydent ma złożyć jeszcze w tym tygodniu kilka projektów ustaw.

PIT 0 dla rodzin

Zapowiedziana ustawa Karola Nawrockiego o PIT 0 dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci pozwoli zachować w kieszeni Polaków 13 mld zł, jak wynika z wyliczeń przygotowanych przez prezydenta i jego ludzi, które przywołuje portal money.pl.

– Skończmy więc z opowieściami, że to propozycja, która kosztować będzie nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. To po prostu nieprawda, a kwota 13 mld zł to nie jest wcale dużo pieniędzy – skomentował człowiek z otoczenia nowego prezydenta.

Projekt zakłada, że każdy rodzic wychowujący co najmniej dwójkę dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się do 25. roku życia) otrzyma zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości progu podatkowego.

„Czyli tak jak dziś wygląda np. ulga na dzieci. W kampanii propozycja była pokazywana łącznie z drugą, dotyczącą podniesienia progu podatkowego z obecnych 120 tys. do 140 tys. zł” – wyjaśnia money.pl

Ulga do upchnięcia w budżecie?

Według danych otoczenia Nawrockiego, tylko 45 proc. rodzin w Polsce wychowuje dwoje lub więcej dzieci.

– A większość tych przypadków to dzieci, które już są dorosłe czy nie są na utrzymaniu rodziców, więc ta grupa beneficjentów tej propozycji w naturalny sposób się zmniejsza – podkreślił rozmówca.

Ofensywa legislacyjna

Ponadto w tym tygodniu, poza wspomnianym PIT – dla rodzin z dziećmi, Nawrocki ma założyć ustawę o CPK. Celem jest przywrócenie poprzedniego kształtu i harmonogramu inwestycji.

„Ponadto Karol Nawrocki ma złożyć do Sejmu projekty dotyczące obniżki stawki VAT z 23 proc. do 22 proc., podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, likwidacji tzw. podatku Belki (zniesienie podatku od zysków kapitałowych do 140 000 zł dochodu rocznie) oraz zmiany w waloryzacji emerytur (podwyżka minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji)” – wskazuje gazeta.pl

Zapowiedzi planów nowego prezydenta skomentował redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

„Z wyjątkiem ostatniego punktu – same dobre pomysły” – ocenił dr Sommer.