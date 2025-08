Kaczyński odpowiedział na słowa Mentzena. Wytknął mu „brak doświadczenia”

- Reklama -

Jarosław Kaczyński był gościem partyjnego podcastu Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS skomentował m.in. reakcję Sławomira Mentzena na jego „propozycję”.

Kaczyński gościł w podcaście „Prosto z Nowo”, który wyemitowano na kanale Prawa i Sprawiedliwości na YouTubie. Odniósł się tam m.in. do przedstawionej przez siebie „Deklaracji Polskiej” i reakcji na nią lidera Konfederacji Sławomira Mentzena.

Przypomnijmy, że przedstawiony przez Kaczyńskiego dokument zawiera 10 postulatów PiS dot. polityki gospodarczej, zagranicznej czy społecznej. Wśród nich jest sprzeciw wobec centralizacji UE, nielegalnej imigracji, Zielonego Ładu oraz postulat obniżenia cen mieszkań. Jak podkreślił prezes PiS, deklaracja ta jest „propozycją skierowaną przede wszystkim do Konfederacji, ale także później do innych ugrupowań społecznych czy mniejszych ugrupowań politycznych, by to po prostu podpisały”.

Kaczyński pytany, czy deklarację można nazwać otwartym zaproszeniem dla Konfederacji do zawarcia koalicji z PiS potwierdził. – Gdyby ta deklaracja została przyjęta, to naprawdę byłaby to płaszczyzna, gdzie można by ją było i na tym obszarze uzupełnić – dodał.

Na tę „propozycję” zareagował na portalu X Sławomir Mentzen. „Przedstawiając »Deklarację Polską«, Jarosław Kaczyński nie zauważył, że sytuacja polityczna się zmieniła. To PiS potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja PiSu. W stosownym czasie to my przedstawimy potencjalnym partnerom nasze warunki, w których na pewno nie będzie żadnych socjalistycznych bzdur, w rodzaju: mieszkanie prawem, nie towarem” – podkreślił.

Mentzen opublikował także nagranie na swoim kanale na YouTube, w którym omówił swój sprzeciw wobec podpisania „Deklaracji Polskiej”. – Kaczyński do tej pory zniszczył i nie tylko politycznie, ale również fizycznie, psychicznie każdego poprzedniego swojego koalicjanta. To jest polityczny gangster – ocenił.

Teraz Kaczyński odniósł się do reakcji Mentzena. Twierdził, że deklaracja ta „powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów”.

– Zatwierdzenie paktu migracyjnego to rzecz, która postawi nas w wyjątkowo trudnej sytuacji. W perspektywie jest również główny pakt europejski, który będzie zakończeniem naszej niepodległości – grzmiał Kaczyński.

– Chcę budować front patriotyczny. Mam nadzieję, że te pierwsze, bardzo nerwowe reakcje to jest wynik tego braku doświadczenia (…) Jak to często mówię: w polityce trzeba mieć pamięć dobrą, ale krótką (…) Czyli nie należy różnego rodzaju nawet bardzo ostrych sformułowań, których tutaj użyto, oczywiście kompletnie oderwanych od jakichkolwiek faktów, pamiętać zbyt długo. My mamy ciągle wyciągniętą rękę, ciągle jesteśmy gotowi rozmawiać – zapewniał prezes PiS.