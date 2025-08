Korwin-Mikke zwrócił się do lewaków. „Młodzi myślą a-historycznie” [FOTO]

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke skomentował zmiany polityczne w sanacji po śmierci Józefa Piłsudskiego. Zauważył, że ten był w „znakomitych stosunkach” z Adolfem Hitlerem i jako plus odczytał przejście Piłsudskiego od socjalizmu do faszyzmu.

„Drodzy lewacy, którzy krzyczeli dzisiaj 'precz z faszyzmem’. Wiecie, że faszyzm (tak samo jak nazizm, czyli narodowy SOCJALIZM) to ideologia lewicowa?” – zapytał w ubiegłym miesiącu Janusz Korwin-Mikke.

„Młodzi myślą a-historycznie. Adolf Hitler przed zagarnięciem Czech i Moraw traktowany był jak normalny polityk – (socjalista już był wtedy czymś normalnym!). Po 1938 jako polityk wiarołomny – ale nikt go nie podejrzewał o tolerancję dla masowych mordów – dopiero po 1-IX-1939…” – dopisał 31 lipca prezes partii KORWiN.

Wczoraj zaktualizował wątek także o Józefa Piłsudskiego.

„Śp. Józef Piłsudski przeszedł od socjalizmu do faszyzmu, co Mu się pisze na duży plus – i był w znakomitych stosunkach z Malarzem [chodzi o Adolfa Htilera – red. nczas], który nie mógł zrozumieć, jak to się stało, że po śmierci Piłsudskiego sanacja raz-dwa, wbrew interesowi państwa i narodu, stała się anty-niemiecka” – zauważył.

Dorzucił do tego zdjęcie z uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego, na których obecny był Adolf Hitler i inni członkowie NSDAP.

„O! Malarz pełni wartę przy symbolicznej trumnie JP” – skwitował Korwin-Mikke.

