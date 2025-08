Papieski jałmużnik lamentuje nad hasłem „Polska dla Polaków”. Sommer nie wytrzymał. Padło jedno pytanie

- Reklama -

Papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski powiedział w czwartek podczas Mszy św. dla polskich uczestników Jubileuszu Młodzieży w Rzymie, że bardzo dotknęło go to, co działo się niedawno w Polsce, gdzie pojawiły się hasła: „Polska dla Polaków”. Jego słowa skomentował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

W czasie Mszy św. w polskim ośrodku Jubileuszu Młodzieży – Casa Polonia – w rzymskiej dzielnicy Rebibbia kardynał Krajewski zaznaczył: „Kościół przygarnia wszystkich”.

– W Kościele wszyscy mają miejsce: i ci najpobożniejsi, i święci, i ci, którzy nie wiedzą, którędy chodzą, ci poobijani, ci po już którymś rozwodzie i ci, którzy żonglowali z życiem. Są i ci, którzy kochają inaczej, są i uchodźcy, bo oni mają pełne prawo być w Kościele – twierdził papieski jałmużnik.

– Nie wiem, czy wiecie, że Jezus był uchodźcą, musiał uciekać do Egiptu, by go nie zabili. Był repatriantem, bo potem powrócił. I nikt w Egipcie mu nie powiedział: Egipt jest dla nas, Egipcjan, jak słyszeliśmy dwa tygodnie temu w Polsce: Polska jest dla Polaków. Nie byłoby miejsca dla Jezusa, bo Polska jest dla Polaków – grzmiał kardynał Krajewski.

– To wam muszę powiedzieć. Bardzo dotknęło mnie to, co się działo w Polsce dwa tygodnie temu. Mamy miasto poza Polską, gdzie jest milion Polaków, to jest Chicago. Wyjechali tam za chlebem i przyjęto ich. Nie wiem, czy wiecie, że 10 mln Polaków, czyli jedna trzecia, żyje poza Polską i w tych wszystkich krajach powinni mówić: Polacy do Polski, bo Włochy są dla Włochów, Ameryka jest dla Amerykanów – lamentował polski purpurat.

Słowa papieskiego jałmużnika skomentował Tomasz Sommer. „W tym kontekście warto zapytać kto chciał zabić Pana Jezusa, że musiał uciekać i dlaczego Pan Jezus z rodziną wrócił szybko do Palestyny?” – wskazał redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u.

W tym kontekście warto zapytać kto chciał zabić Pana Jezusa, że musiał uciekać i dlaczego Pan Jezus z rodziną wrócił szybko do Palestyny? https://t.co/6rAqacbbje — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 1, 2025

„Polska nie ma dziś problemu z uchodźcami, którzy uciekają do najbliższego bezpiecznego miejsca bo grozi im śmierć, a po ustaniu niebezpieczeństwa chcą wrócić do siebie (jak Święta Rodzina), tylko z masowym napływem imigrantów ekonomicznych. To zupełnie inne sytuacje” – wskazał Kacper Kita.

Polska nie ma dziś problemu z uchodźcami, którzy uciekają do najbliższego bezpiecznego miejsca bo grozi im śmierć, a po ustaniu niebezpieczeństwa chcą wrócić do siebie (jak Święta Rodzina), tylko z masowym napływem imigrantów ekonomicznych. To zupełnie inne sytuacje. https://t.co/gZYqARlajH — Kacper Kita (@KacperKita) August 1, 2025

„Wiecie, że Egipt leży w sąsiedztwie Izraela, jak Ukraina w sąsiedztwie Polski, ale nie jak Somalia. Jak to wiecie to wiecie, że kardynał chrzani od rzeczy” – skwitował Jan Wójcik.

Wiecie, że Egipt leży w sąsiedztwie Izraela, jak Ukraina w sąsiedztwie Polski, ale nie jak Somalia. Jak to wiecie to wiecie, że kardynał chrzani od rzeczy. https://t.co/MwScI7AExW — Jan Wójcik (@jankwojcik) August 1, 2025

„Ja mam pytanie, czy Ekscelencja Krajewski realizuje jakąś agende za pieniądze i układy polityczne, czy po prostu ma demencję i mieszają mu się biblijne fakty, zupełnie jak u Kardynała Rysia. Serce boli, że tak korzystają z Pisma Świętego. Mam nadzieję, że to przez chorobę” – napisał 𝖑𝖔𝖗𝖉 𝖑𝖊𝖓𝖎𝖜𝖎𝖊𝖈.

Ja mam pytanie, czy Ekscelencja Krajewski realizuje jakąś agende za pieniądze i układy polityczne, czy po prostu ma demencję i mieszają mu się biblijne fakty, zupełnie jak u Kardynała Rysia. Serce boli, że tak korzystają z Pisma Świętego. Mam nadzieję, że to przez chorobę. https://t.co/I2db2m56Nh — 𝖑𝖔𝖗𝖉 𝖑𝖊𝖓𝖎𝖜𝖎𝖊𝖈 (@lord_leniwiec) August 1, 2025

„I dlatego Polacy przyjęli setki tysięcy Ukraińców z otwartymi ramionami, którzy uciekali przed wojną, do najbliższego możliwego kraju – Polski.

Jednocześnie migranci z Syrii czy Erytrei nie uciekają do najbliższego możliwego kraju, a uciekają do Europy, często przy pomocy Rosji” – wskazał Adam Czarnecki.

I dlatego Polacy przyjęli setki tysięcy Ukraińców z otwartymi ramionami, którzy uciekali przed wojną, do najbliższego możliwego kraju – Polski. Jednocześnie migranci z Syrii czy Erytrei nie uciekają do najbliższego możliwego kraju, a uciekają do Europy, często przy pomocy Rosji. https://t.co/frtNofhpnM — Adam Czarnecki (@czardam) August 1, 2025

„Bo Święta Rodzina nie pojechała do Rzymu, żeby uwalić się tam na forum i załapać na rzymski chleb i igrzyska. Zatrzymała się „w pierwszym bezpiecznym kraju” i wróciła, gdy groza minęła. Kiedy kardynał agreguje lewacką demagogię, Jezus płacze, a święci pańscy mają mdłości” – skwitował Rafał Ziemkiewicz.