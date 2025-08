Debata Mentzena z Kaczyńskim? „W życiu nie zgodzi się na coś takiego”

- Reklama -

Znany internauta PapJeż p0lak zaproponował debatę Mentzen-Kaczyński. Łukasz Warzecha uważa, że szef PiS z góry odmówi takiej propozycji.

„Należy zorganizować kilkugodzinną debatę na neutralnym gruncie. @OficjalneZero może? Kaczyński vs Mentzen. Należy rozwiązać ten spór w najbardziej widowiskowy sposób” – zaproponował PapJeż p0lak na X.

Następnie odezwał się do Radosława Fogla i Bartosza Bocheńczaka.

„Zwracam się do was z tym pomysłem, bo wiem, że wy jesteście ludźmi którzy mogą to pchnąć dalej” – zasugerował internauta.

Do pomysłu sceptycznie odniósł się publicysta Łukasz Warzecha.

„Przecież pan Kaczyński w życiu nie zgodzi się na coś takiego. On się uważa za cesarza polskiej polityki” – stwierdził Warzecha.

„Nawet wywiadów udziela tylko sprawdzonym towarzyszom medialnym, a co dopiero debata” – podsumował Łukasz Warzecha.