Tusk boi się Brauna i jego wyborców? „Jak patrzę na sondaże i Braun z tą swoją chorą, pełną nienawiści…” [VIDEO]

Sławomir Ozdyk opublikował krótki materiał wideo, który zabrał z portalu tarnogorski.info. Jest to przemówienie Donalda Tuska na temat Grzegorza Brauna.

– Ja oczywiście bardziej się martwię nie samym Braunem, tylko ze dzisiaj ma 5-6 proc. poparcia. Jak ja patrzę na 2-3 ostatnie sondaże i Braun z tą swoją chorą, pełną nienawiści obsesją ma być może więcej poparcia, niż Polska 2050 i PSL razem, to wiecie, co to znaczy – mówił podczas przemówienia Donald Tusk.

Co ciekawe, sala KO-wców zareagowała na ten fragment oklaskami.

– I przecież my nie ukarzemy ludzi, którzy mają takie poglądy – twierdził Tusk.

Sławomir Ozdyk krótko skomentował nagranie.

„’Strach [przed @GrzegorzBraun_] tnie głębiej niż miecze’.- George R.R. Martin, 'Gra o tron'”