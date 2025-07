Amerykański Komitet Olimpijski poinformował o zmianach. Mężczyźni nie będą mogli startować w kobiecych dyscyplinach

- Reklama -

Amerykański Komitet Olimpijski (OSOPC) poinformował, że zapewni kobietom „sprawiedliwe i bezpieczne środowisko rywalizacji” oraz będzie przestrzegać zakazu prezydenta Donalda Trumpa dotyczącego mężczyzn w sporcie kobiecym.

OSOPC zastosował się do dekretu prezydenta Donalda Trumpa zakazującego mężczyznom uprawiania sportu kobiecego.

„OSOPC będzie nadal współpracować z różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za nadzór, np. z MKOl, Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (IPC), krajowymi organizacjami sportowymi (NGB), aby zapewnić kobietom sprawiedliwe i bezpieczne środowisko rywalizacji, zgodnie z dekretem wykonawczym 14201 oraz ustawą Teda Stevensa o sporcie olimpijskim i amatorskim” – napisano w zaktualizowanej „Polityce bezpieczeństwa sportowców”.

„Jako organizacja posiadająca statut federalny, mamy obowiązek spełniać federalne oczekiwania. Otrzymane przez nas wytyczne są zgodne z ustawą Teda Stevensa, wzmacniając naszą odpowiedzialność za promowanie bezpieczeństwa sportowców i uczciwości w rywalizacji” – napisano w liście szefostwa OSOPC, cytowanym przez NBC News.

Zaktualizowana polityka „podkreśla wagę zapewnienia kobietom uczciwego i bezpiecznego środowiska do rywalizacji”. W liście zaznaczono również, że wszystkie krajowe organy zarządzające podlegające jurysdykcji komisji będą zobowiązane do aktualizacji swoich zasad, by dostosować je do zakazu udziału mężczyzn uważających się za kobiety w sporcie kobiecym.

Federalny Departament Edukacji nakazał Kalifornijskiemu Departamentowi Edukacji i Kalifornijskiej Federacji Międzyszkolnej (CIF) przestrzeganie prawa federalnego i zakazanie mężczyznom rywalizacji z kobietami w sporcie. Jednak zarówno CIF, jak i stanowy Departament Edukacji odmówiły zastosowania się do tego prawa.

Sekretarz ds. edukacji Linda McMahon ogłosiła później, że podejmie kroki prawne przeciwko Kalifornii i jej gubernatorowi z ramienia Demokratów Gavinowi Newsomowi.