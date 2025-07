TVP Info może mieć problemy. Mówili o „ścieku”, w którym pływa Braun

- Reklama -

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma sprawdzić, czy w programie TVP Info „Kwiatki polskie” doszło do naruszenia prawa. Chodzi słowa Grzegorza Markowskiego skierowane pod adresem ówczesnego kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Brauna.

O sprawie donosi portal Wirtualne Media. Jak podaje, chodzi o program wyemitowany 29 kwietnia 2025 r. Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski na antenie TVP Info komentowali wówczas m.in. udział Brauna w głośnej debacie prezydenckiej „Super Expressu”.

Redaktorów rozsierdziło skierowane przez Brauna do Sławomira Mentzena pytanie: „Czy dostrzega pan problem judaizacji?”.

– Ta wypowiedź powinna być przerwana, powinien zostać odebrany karnie głos temu pseudokandydatowi – grzmiała Kasia.

Następnie wyemitowano wypowiedź Brauna skierowaną do Trzaskowskiego. Przypomnijmy, że lider Konfederacji Korony Polskiej powiedział prezydentowi Warszawy, że kilka dni wcześniej był „oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby”. Trzaskowski wściekł się i uciekł od pulpitu mówiąc, że „nie będzie tego słuchał”.

– Jestem bardzo ciekaw czy będzie efekt otrzeźwiający czy też przesunęliśmy znowu punkt tolerancji, jeszcze bliżej ścieku, w którym pan Grzegorz tak chętnie pływa – powiedział z kolei Markowski.

Według informacji Wirtualnych Mediów KRRiT bada właśnie tę wypowiedź dziennikarza TVP Info. Joanna Bielecka z Zespołu Rzecznika Prasowego Rady przekazała portalowi, że na program z 29 kwietnia wpłynęła skarga. Na razie wystąpiono do telewizji publicznej o udostępnienie nagrania z programu. KRRiT oceni, czy doszło do złamania ustawy o radiofonii i telewizji lub innych przepisów.

Jeśli Rada dopatrzy się złamania przepisów, może ukarać TVP, upomnieć publicznego nadawcę lub przyjąć jego wyjaśnienia.

To nie pierwszy raz, gdy skarżący uważa, że w programie „Kwiatki polskie” doszło do obrażania kandydata na Prezydenta RP. Podobna skarga wpłynęła także w związku z programem z 11 maja, w którym to miało dojść do próby dyskredytowania Artura Bartoszewicza.

Ponadto KRRiT ma także sprawdzić, czy wyemitowanie w TVP serialu o środowisku kibiców – „Furioza” – przed wyborami mogło stanowić złamanie prawa. Chodzi o możliwość „podświadomego” zniechęcania wyborców do głosowania na „obywatelskiego” kandydata PiS Karola Nawrockiego.

Podobnie sprawa wygląda z reportażem „Superwizjera” w TVN24 pt. „Sutenerzy Trójmiasta”. Miał on łączyć środowisko stręczycieli z osobą Karola Nawrockiego. W tej sprawie także wpłynęła skarga.

Wcześniej KRRiT informowała również o innych skargach związanych z kampanią prezydencką. Chodziło m.in. o niewpuszczenie Macieja Maciaka na debatę TV Republika, ostre starcie Doroty Wysockiej-Schnepf z Krzysztofem Stanowskim podczas jednej z debat, czy nazwanie przez Jerzego Dziewulskiego Brauna „brunatnym posłem”.