Protest przeciwko migracji. Uczestniczka wyraziła niepoprawny politycznie pogląd. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratora wszczęła śledztwo w sprawie „nawoływania do nienawiści” na tle różnic rasowych i wyznaniowych przez uczestniczkę sobotniej manifestacji w Zamościu (Lubelskie). Nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec poinformował w poniedziałek, że śledztwo z urzędu wszczęła Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie. Dotyczy przestępstwa publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych i wyznaniowych.

– Śledztwo zostało wszczęte w związku z ujawnieniem w mediach nagrania wykonanego w czasie odbywającej się w dniu 19 lipca 2025 r. na Rynku Wielkim w Zamościu manifestacji, na którym zarejestrowano wystąpienie jednej z uczestniczek przedmiotowej manifestacji – podał Kawalec komunikacie prasowym.

Prokuratura i policja ustalają wszystkie okoliczności; śledztwo obecnie toczy się w sprawie, nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów.

Kawalec zaznaczył, że z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie udziela obecnie żadnych dodatkowych informacji ani o dotychczasowych ustaleniach, ani o wykonanych i zaplanowanych czynnościach procesowych.

Jak wyjaśnił, przez pojęcie „nawoływania do nienawiści” rozumie się wypowiedzi, które wzbudzają uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób lub całych grup społecznych czy wyznaniowych, bądź też z uwagi na formę wypowiedzi podtrzymują i nasilają takie negatywne nastawienia i podkreślają tym samym uprzywilejowanie, wyższość określonego narodu, grupy etnicznej, rasy lub wyznania.

W Zamościu w sobotę – podobnie jak w wielu innych miastach Polski – odbyła się organizowana przez Konfederację pikieta pod hasłem „Stop imigracji!”. Na nagraniu z tej manifestacji opublikowanym m.in. na portalu społecznościowym, jedna z uczestniczek mówiła m.in.:

– Przyjeżdżają tu niektórzy pracować, ale co z tego jeśli ktoś rano idzie do pracy, a wieczorem morduje młodą dziewczynę. Hańba! Dlatego nie pozwólmy na to, żeby do naszego pięknego Zamościa sprowadzić murzyństwo, sprowadzić islamistów, którzy będą mordować nas i nasze dzieci. (…) Nie pozwólmy by murzyni, islamiści kolonizowali nasz piękny Zamość.

Za publiczne „nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych i wyznaniowych” grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.