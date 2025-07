Seksafera na uczelni wyższej. Fundacja Wiplera pospiesznie usuwa informacje ze strony

- Reklama -

Niemały skandal wstrząsnął Akademią Wymiaru Sprawiedliwości – uczelnią założoną przez Zbigniewa Ziobrę. Dr hab. Jarosław Szczepański, który do niedawna widniał obok Przemysława Wiplera i Sławomira Mentzena na pierwszym planie Fundacji Dobry Rząd, miał molestować studentki – zmuszać je do rozbierania się i uzależniać oceny od kontaktów w hotelach. On sam twierdzi, że padł ofiarą spisku.

Sprawę ujawnia TVN24. Oskarżenia wobec dra Szczepańskiego, wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości oraz Uniwersytetu Warszawskiego, wysnuły trzy studentki tej pierwszej uczelni.

Zuzanna, jedna z pokrzywdzonych, z drżeniem w głosie opisuje moment, który na zawsze pozostanie w jej pamięci.

– Byłam w szoku. Wydukałam, że nie chcę żadnej piątki, tylko trójkę, która mi się należy, żeby mi podliczył brakujące punkty albo mnie dopytał. Wtedy podszedł i podciągnął moją sukienkę do góry. Stałam jak wryta, a on mi tę sukienkę zdjął. Zdołałam się odsunąć o krok, ale podszedł i zaczął zdejmować mi stanik. Wtedy trochę otrzeźwiałam, odsunęłam się, podniosłam sukienkę z podłogi i się ubrałam. Skomentował moją bieliznę: nie spodobało mu się, że majtki i stanik nie były od kompletu – opowiada kobieta.

Studentce Mai wykładowca miał z kolei zaproponować klapsy w zamian za wyższą oceną.

– Profesor powiedział, że uganiam się za chłopakami, że się nie uczę. Zaprzeczyłam, zaczęłam wymieniać na palcach zagadnienia, z których mógłby mnie zapytać, żebym dostała chociaż tróję. Nie reagował na to, mówił że nie wie, „co ma ze mną zrobić”. W końcu powiedział, że ma „propozycję na cztery” (ocenę). Zapytałam, o jaką propozycję chodzi. Popatrzył na mnie przez chwilę w milczeniu i powiedział, że miałabym oprzeć się o biurko i dostać trzy klapsy – wspomina.

TVN24 pisze, że Szczepański systematycznie wykorzystywał swoją pozycję do molestowania młodych kobiet. W postępowaniu wyjaśniającym na uczelni przeciwko wykładowcy zeznawało aż 28 osób. Rzecznik dyscyplinarny Akademii Wymiaru Sprawiedliwości sformułował wobec niego osiem zarzutów.

Rektor uczelni dr Michał Sopiński pod koniec czerwca skierował wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wykładowcy do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo poinformował o ustaleniach śledczych prokuraturę oraz rektora Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie Szczepański również prowadził zajęcia.

7 lipca Szczepański zrezygnował z pracy na uczelni. Zapewnia, że do dziś nie odczytano mu oficjalnie stawianych zarzutów. Przedstawia się jako ofiara spisku, zmierzającego do usunięcia go z uczelni.

TVN24 podkreśla, że Szczepański to prawnik i politolog związany ze środowiskiem Konfederacji. Do niedawna jego zdjęcie widniało na stronie Fundacji Dobry Rząd tuż obok zdjęć Wiplera i Mentzena. Fotografia została już usunięta, po Szczepańskim śladu, przynajmniej na stronie, nie ma. Prezesem fundacji jest Wipler, a wg informacji umieszczonych w KRS Szczepański pełni funkcję wiceprezesa ds. programowych. W ostatnich dniach był przedstawiany jako główny autor raportu Fundacji Dobry Rząd o przyczynach porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach.