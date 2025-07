Ukrainiec skatował Polaka, bo ten zwrócił mu uwagę. Policja potrzebowała wsparcia

- Reklama -

Łódzcy policjanci zatrzymali 19-latka z Ukrainy, który jest odpowiedzialny za brutalne pobicie 32-letniego Polaka. Ukrainiec usłyszał zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu, za co może mu grozić kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Został on tymczasowo aresztowany.

Do tego zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 lipca 2025 roku, przy ulicy Długosza w Łodzi. 32 -latek zwrócił uwagę młodemu kierowcy, który agresywnie jeździł po okolicznych ulicach. Ten wysiadł z pojazdu i po prostu zlał 32-latka. Tłukł go rękami i nogami po głowie. Po wszystkim wsiadł do auta i odjechał.

Poszkodowany sam wezwał pogotowie, a po opatrzeniu od razu udał się na IV Komisariat Policji w Łodzi i dokładnie opisał całe to zdarzenie.

Policjanci przystąpili do poszukiwania sprawcy. Żmudna praca związana z analizą materiału dowodowego, w tym zapisu z kamer monitoringu, potwierdziła numery rejestracyjne podane przez zgłaszającego i doprowadziła do ustalenia miejsca przebywania chuligana. Jak się okazało, był to 19-letni obywatel Ukrainy, który prawdopodobnie przebywał u znajomego nieopodal miejsca zdarzenia.

Jeszcze tego samego dnia, 12 lipca 2025 roku, wieczorem stróże prawa namierzyli auto i przystąpili do obserwacji. W pewnym momencie zauważyli typowanego przez siebie mężczyznę, który wsiada do środka i chce odjechać. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego IV Komisariatu Policji w Łodzi uniemożliwili mu to i zatrzymali. W trakcie tej akcji, wokół policjantów, zaczęli gromadzić się zaniepokojeni i oburzeni atakiem na sąsiada, okoliczni mieszkańcy, więc do pomocy wezwani zostali także policjanci z Wydziału Kryminalnego śródmiejskiego komisariatu i Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

Przewieziony na komisariat 19-latek usłyszał zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu, za co może mu grozić kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, na wniosek Prokuratora, został on tymczasowo aresztowany. Czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie, prowadzą śledczy z IV Komisariatu Policji łódzkiej komendy.