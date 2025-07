Premier za cienki w uszach! Wiceminister pozostaje mimo rzekomej woli Tuska i Sikorskiego

- Reklama -

Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna do końca lipca przebywa na przedłużonym, bezpłatnym urlopie. Donald Tusk i Radosław Sikorski podobno chcieliby, aby Szejna odszedł z resortu, ale nie potrafią tego przeforsować, bo damskiego boksera twardo broni Włodzimierz Czarzasty.

W marcu br. w mediach pojawiły się informacje o kontrowersjach dotyczących Szejny – miał bywać notorycznie nietrzeźwy, pobić jedną z działaczek Lewicy i robić „wały” na kilometrówkach. Szejna przyznał jedynie, że może kiedyś rzeczywiście coś tam wypił, ale „zdrowie już dawno odzyskał”, reszcie zaprzeczył, ale jednocześnie ogłosił, że udaje się na bezpłatny urlop, który miał trwać do 30 czerwca.

Teraz rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział PAP, że urlop ten został przedłużony do końca lipca. Pytany, kiedy poznamy jakieś informacje, co do przyszłości Szejny w MSZ i ewentualnych zmian przy rekonstrukcji rządu, odparł, że „w momencie, kiedy ogłosi kwestie związane z rekonstrukcją rządu premier Donald Tusk”.

Na pytanie, czy możliwe jest – jak podają niektóre media – że Szejna pożegna się z resortem odparł: „nie wiem”.

Według źródła PAP w resorcie dyplomacji, usunięcia Szejny z MSZ podczas rekonstrukcji rządu chcą premier Donald Tusk oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Pozycji wiceministra podczas rozmów liderów koalicyjnych ma jednak bronić – według rozmówcy PAP – wicemarszałek Sejmu oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Większość posłów Lewicy, z którymi rozmawiała PAP, wciąż podtrzymuje, że Szejna wróci do pracy w resorcie, gdy tylko zakończy się procedura prowadzona w jego sprawie w ABW. W marcu służby poinformowały, że trwają czynności zmierzające do ustalenia, czy Szejna daje rękojmię zachowania tajemnicy.