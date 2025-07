Nawet LGBT mówią „Dość!”. Sprzeciw wobec indoktrynacji niemowląt

- Reklama -

Gdy nawet przedstawiciele społeczności LGBT+ uznają, że książki o tematyce queer dla niemowląt to wiedz, że coś się dzieje. Nagranie z księgarni Barnes & Noble stało się prawdziwym hitem w sieci.

Dwie kobiety należące do społeczności lesbijek, gejów, biseksów i zmiennopłciowców opublikowały nagranie, które błyskawicznie rozeszło się po mediach społecznościowych. Podczas wizyty w księgarni Barnes & Noble odkryły specjalny dział z książkami o tematyce queer przeznaczonymi dla najmłodszych.

Ich reakcja była jednoznaczna. „To przesada. Dla niemowląt? To już przesada” – słyszymy.

Wśród tytułów, które wzbudziły ich zaskoczenie, znalazły się między innymi „Gay B, C’s” – książka prezentująca alfabet LGBTQ+ oraz „Bye Bye Binary” poświęcona niemowlętom niebinarnym. Szczególnie kontrowersyjna okazała się pierwsza pozycja, w której przy literze „B” wyjaśniana jest biseksualność już na etapie nauki alfabetu.

Znamienne, że krytykę wyraziły kobiety będące częścią społeczności LGBT+. Ich zszokowana reakcja pokazuje, że nawet w obrębie tej grupy przynajmniej co niektórzy zdali sobie sprawę, że wprowadzania tematyki związanej orientacją seksualną i tożsamością płciową w tak młodym wieku jest – delikatnie mówiąc – głęboko niestosowne.

Nagranie szybko stało się przedmiotem intensywnej dyskusji internetowej. Komentatorzy podzielili się na dwa obozy – jedni popierali stanowisko kobiet, argumentując, że niemowlęta są zbyt młode na tego typu treści, inni bronili prawa do różnorodności w literaturze dziecięcej.

Two lesbians are appalled by the gay propaganda books in the children’s section at Barnes & Noble.

“Okay, we’re gay. But we’re in Barnes and Noble and there’s a gay kids book section. And this is crazy.”

“It’s pushing it. For a baby. This is pushing it.”

Why are you promoting… pic.twitter.com/tsBqPqjAZg

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 13, 2025