Zamiast łapać przestępców, ładują samochody. Elektryczne radiowozy to porażka

- Reklama -

Zielone porządki zaprowadzone w niemieckiej policji pod pretekstem „walki z globalnym ociepleniem” okazały się koszmarem dla funkcjonariuszy. Ci, zamiast walczyć z przestępczością, spędzają służbę przy stacjach ładowania elektrycznych radiowozów.

Niemiecki rząd w lipcu 2024 roku kupił 136 elektrycznych samochodów Audi Q4 e-tron 45 Quattro do służby w komisariatach w Badenii-Wirtembergii. Wydanie ponad 2 milionów euro tłumaczono „inwestycją w bezpieczeństwo i ochronę klimatu”.

Rzeczywistość okazała się brutalna – patrole przerywają pościg za przestępcą lub interwencję domową, bo samochód odmawia dalszej jazdy.

Ralf Kusterer, przewodniczący niemieckiego związku zawodowego policji, nie kryje frustracji sytuacją. – Czasami pojazdy elektryczne są ładowane przez całą noc na komisariacie, a w ciągu dnia energia jest już wyczerpana – wyjaśnia.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Politycy są jednak z siebie bardzo zadowoleni. Co więcej, ministerstwo wydało zalecenia, by w trakcie ładowania radiowozów, policjanci „wykorzystywali udostępnione telefony służbowe do przeprowadzania analiz lub częściowego załatwiania spraw”.

Eksperci nazwali tę sugestię „groteskową propozycją, która nie ma nic wspólnego z poważną pracą policji”. A Kusterer podsumowuje brutalnie: – W praktyce dwóch funkcjonariuszy siedzi w pojeździe i słucha przez radio, jak inny patrol prosi o pomoc.