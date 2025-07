Niemieccy turyści wściekli, bo zgodnie z prawem nie wpuszczono ich do Polski. „Bezczelność, od lat przechodzimy”

- Reklama -

Niemieccy turyści chcieli bez wymaganych dokumentów wjechać do Polski przez przejście Świnoujście-Ahlbeck. Zostali zawróceni przez Straż Graniczną.

Od poniedziałku przy wjeździe do Polski obowiązuje tymczasowa kontrola. Dotyczy to wjazdu z Niemiec i z Litwy.

To reakcja na pogłębiający się problem z imigrantami przedostającymi się do Polski. Z Niemiec są oni przerzucani przez niemiecką policję. Podobna kontrola ze strony Niemiec obowiązuje od jesieni 2023 roku.

Jak się okazało, tzw. zwykłym Niemcom kontrola ze strony Polski jest nie w smak. Regionalny niemiecki dziennik „Ostsee-Zeitung” i „Bild” poinformowały o zawróceniu na granicy niemieckiej rodziny, która spędzała urlop na wyspie Uznam.

Niemcy chcieli przejść przez przejście graniczne Świnoujście-Ahlbeck, by zrobić zakupy po naszej stronie. Zostali jednak niewpuszczeni przez Straż Graniczną. Dzieci Niemców nie posiadały odpowiednich dokumentów uprawniających do wjazdu do Polski.

– To bezczelność. Od lat przechodzimy na drugą stronę, mamy swobodny ruch graniczny, a teraz coś takiego – powiedział redakcji Niemiec.

Niemieckie media opisują podobny przypadek małżeństwa z Dolnej Saksonii. Wybrali się do Świnoujścia, jednak mężczyzna posiadał tylko kartę hotelową, bez żadnego dowodu tożsamości.

Polskie władze nie podały na razie dokładnej ilości zawróconych wczasowiczów. „Ostsee-Zeitung” podaje, że nie są to jednak odosobnione przypadki.

Niemieckie i polskie MSZ przypominają, że w celu przekroczenia niemiecko-polskiej granicy trzeba mieć paszport lub dowód osobisty.