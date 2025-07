Rezolucja I Powojennej Konferencji Żydoznawczej

- Reklama -

Naród polski był, jest i na zawsze pozostanie jedynym prawowitym gospodarzem Rzeczypospolitej. W związku z tym nasza tradycja, kultura, język oraz religia katolicka powinny zajmować uprzywilejowaną pozycję w życiu publicznym i narodowym Polski.

Historia, będąca nauczycielką życia narodów, nie może podlegać politycznie poprawnym modyfikacjom, przemilczeniom ani być narzędziem realizacji interesów sił obcych duchowi i tożsamości naszego narodu. Badania historyczne muszą pozostać wolne od jakichkolwiek ideologicznych czy politycznych ograniczeń.

Zarówno polityka wewnętrzna, jak i zagraniczna państwa powinny opierać się na fundamentalnej wartości, jaką jest prawda – i nieustanne dążenie do jej odkrywania i głoszenia.

Każdy człowiek ma niezbywalne prawo do poszukiwania i wyrażania obiektywnej prawdy historycznej oraz do prezentowania wniosków, do których dochodzi. Wszelkie próby prześladowania go za te działania są przejawem totalitaryzmu i winny być stanowczo ścigane zgodnie z obowiązującym prawem.

Nie zgadzamy się na stosowanie cenzury, a zwłaszcza cenzury prewencyjnej, która ma za zadanie blokować wszelkie „nieautoryzowane” badania historii Żydów i stosunków polsko-żydowskich.

Szczególnie teraz, gdy nawet instytucje państwa polskiego w sposób haniebny uprawiają tzw. pedagogikę wstydu, bezpodstawnie przypisując naszemu narodowi całe panoptikum aberracji i moralnie nagannych zachowań, powinnością każdego z nas jest publiczne odkłamywanie tej faryzejskiej narracji. Nikt nas z tego obowiązku zwolnić nie może!

Wzywamy wszystkich, dla których prawda nie jest pustym sloganem, lecz istotną wartością, do podpisania się pod niniejszą rezolucją. Pamiętajmy – dziś represjonowani są tzw. „radykałowie”, jutro przyjdzie kolej na „umiarkowanych”. Tylko wspólna i zdecydowana postawa może zatrzymać ten niebezpieczny marsz ku nowemu totalitaryzmowi.

Sygnatariusze:

Prof. Jerzy Robert Nowak

Krzysztof Zagozda

Leszek Żebrowski

Stanisław Michalkiewicz

Radosław Patlewicz

Michał Murgrabia

Przemysław Holocher