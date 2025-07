Leon XIV już wszedł w buty Franciszka. „Świat płonie”, klęski żywiołowe spowodowane częściowo przez człowieka

- Reklama -

Papież Leon XIV zaapelował w środę o nawrócenie tych, którzy nadal nie uznają pilnej potrzeby troski o środowisko naturalne. W papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo papież odprawił mszę według nowego formularza liturgicznego „w intencji opieki nad Stworzeniem”.

W homilii Leon XIV mówił o potrzebie otoczenia opieką środowiska naturalnego, które w ślad za papieżem Franciszkiem nazwał „wspólnym domem”.

– Musimy modlić się o nawrócenie wielu osób, w Kościele i poza nim, które nadal nie uznają pilnej potrzeby troski o wspólny dom – podkreślił papież.

Zaznaczył, że klęski żywiołowe, do których dochodzi na świecie niemal każdego dnia, są częściowo spowodowane przez nadużycia ze strony człowieka i jego styl życia. – Dlatego musimy sami siebie zapytać, czy i my przeżywamy to nawrócenie czy nie – powiedział papież, dodając, że jest one potrzebne.

Przypomniał, że świat płonie zarówno z powodu ocieplenia Ziemi, jak i konfliktów zbrojnych.

– Naszą misją jest stanie na straży świata stworzonego, niesienie pokoju i pojednania – oświadczył papież. Jak stwierdził, jest to misja powierzona przez Boga.

– Słuchamy wołania Ziemi, słuchamy wołania ubogich, aby dotarło ono do serca Boga. Nasze oburzenie jest jego oburzeniem, nasza praca jest jego pracą – zauważył.

Leon XIV wyraził przekonanie, że potrzebna jest „odwaga, by sprzeciwić się niszczycielskiej sile książąt tego świata”. – Niezniszczalny sojusz między Stwórcą i stworzeniem mobilizuje naszą inteligencję i nasze wysiłki po to, aby zło przerodziło się w dobro, niesprawiedliwość w sprawiedliwość, chciwość w komunię – powiedział.

Papież apelował o zmianę relacji ze środowiskiem naturalnym i wyjście z kryzysu ekologicznego, którego przyczyną jest jego zdaniem zerwanie relacji z Bogiem, bliźnim i Ziemią.

Pierwsza msza według nowego formularza liturgicznego w intencji opieki nad środowiskiem naturalnym potwierdza ekologiczne zaangażowanie nowego papieża. Msza odbyła się na terenie ośrodka Laudato si, utworzonego z inicjatywy Franciszka na terenie posiadłości w Castel Gandolfo i nazwanego tak na cześć jego encykliki społeczno-ekologicznej, opublikowanej 10 lat temu.