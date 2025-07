„Stop imigracji”! Konfederacja organizuje protesty w całej Polsce! „Rząd likwiduje narzędzia do kontroli…”

- Reklama -

19 lipca Konfederacja zorganizuje w całym kraju protesty „Stop imigracji” przeciw polityce migracyjnej rządu – poinformował we wtorek wiceszef klubu Konfederacji Michał Wawer.

– Zapraszamy wszystkich Polaków, żeby wyszli na ulice polskich miast i połączyli się w proteście przeciwko masowej imigracji do Polski za rządów PiS-u i Platformy Obywatelskiej – podkreślił Wawer.

Jak dodał, protesty to wyraz sprzeciwu wobec „podrzucania nielegalnych imigrantów przez niemiecką granicę”. Chodzi też o głośne sytuacje z ostatnich tygodni jak ta w Toruniu, gdzie w połowie czerwca doszło do brutalnej napaści na 24-letnią Klaudię, której dokonał obywatel Wenezueli.

– Imigranci, którzy przyjeżdżają jako legalni, wpuszczeni bez żadnej weryfikacji przez rząd Tuska, popełniają brutalne przestępstwa na Polakach. My jako Konfederacja protestujemy przeciwko nielegalnej i legalnej imigracji od wielu lat. Niestety nasze przewidywania zaczynają się w tej chwili spełniać i Polacy to widzą – zaznaczył poseł.

Wawer dodał, że zdaniem Konfederacji to dobry moment by wyjść na ulice i wyrazić swój sprzeciw w masowych protestach w większych i mniejszych miastach. Jak dodał, liczy na to, że w ramach akcji „Stop imigracji” 19 lipca w całej Polsce dojdzie do kilkuset protestów.

Polityk Konfederacji pytany o sens zapowiadania organizacji protestów dzień po wejściu w życie tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą ocenił, że samo zarządzanie kontroli i decyzja o tym, że przejścia na granicy z Niemcami stają się obiektami infrastruktury krytycznej może być wymierzone w działających tam wolontariuszy i patrole.

– My nie mamy na razie żadnej gwarancji, że rząd faktycznie zacznie realizować przepisy prawa i przestanie przyjmować niezweryfikowanych imigrantów od Niemiec. Co więcej, rząd właśnie likwiduje narzędzia do kontroli nad ich działalnością. Jeżeli patrole obywatelskie zostaną wyrzucone z granicy, to będziemy wiedzieli jeszcze mniej niż do tej pory o tym, co się tam faktycznie dzieje – ocenił.

W poniedziałek o północy rozpoczęły się tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. Według rządu, kontrole są konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.

We wtorek premier Donald Tusk ogłosił, że wszystkie przejścia na granicy z Niemcami zostają uznane za obiekty infrastruktury krytycznej. Zapowiedział też, że wszelkie próby samowolnego działania na granicach, zakłócania kontroli granicznej, będą eliminowane, a surowo karane będzie szczególnie podszywanie się pod służby i utrudnianie czynności.

„Zamiast stwierdzić, że pisowski przepis o zakazie fotografowania 'infrastruktury krytycznej’ jest debilny, rząd postanowia debilizm wykorzystać na swoją i niemiecką rzecz. PiS-PO jedno zło” – ocenił Dominik Cwikła z nczas.info na X.

Od kilku dni na granicy z Niemcami pojawiały się też tzw. patrole obywatelskie, pod egidą Ruchu Obrony Granic, powołanego przez Roberta Bąkiewicza – które próbowały samowolnie kontrolować osoby przekraczające granicę.

Niemcy wprowadziły kontrole na granicy z Polską w październiku 2023 r.