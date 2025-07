Nie żyje kilkadziesiąt osób. „Setki członków samoobrony zostało schwytanych w zasadzkę”

- Reklama -

Co najmniej 40 członków grupy samoobrony zostało zabitych przez uzbrojony gang, który zaatakował wioskę w środkowej części Nigerii – poinformowały we wtorek agencję AFP źródła lokalne i Czerwony Krzyż.

– Setki członków samoobrony zostało schwytanych w zasadzkę – powiedziała AFP sekretarz Czerwonego Krzyża w stanie Plateau Nuruddeen Hussain Magaji. Jak podkreślił, doszło do tego w wiosce Kukawa.

– Według pierwszych relacji naszego personelu na miejscu do lokalnego szpitala przewieziono co najmniej 30 ciał, a część rannych przetransportowano do szpitala w sąsiednim stanie Bauczi – dodał.

Według relacji mieszkańców do ataku doszło, gdy członkowie samoobrony przegrupowywali się po starciach w sąsiedniej wiosce Bunyun, w których zginęło 10 osób.

W stanie Plateau od miesięcy dochodzi do napięć między różnymi społecznościami, a zwłaszcza między osiadłymi rolnikami a pasterzami bydła, którzy rywalizują ze sobą o grunty i dostęp do zasobów.