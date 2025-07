Pamięci Klaudii. Dzisiaj w Toruniu Marsz Milczenia. Nie pozwólmy zrobić z Polski kraju trzeciego świata

- Reklama -

W niedzielę w Toruniu odbędzie się Marsz Milczenia, by oddać cześć pamięci Klaudii, która przegrała walkę o życie po bestialskiej napaści przez imigranta.

W piątek 27 czerwca w szpitalu w Toruniu zmarła 24-latka, która w nocy z 11 na 12 czerwca została brutalnie napadnięta przez 19-letniego imigranta z Wenezueli w Parku Glazja w Toruniu. Poinformowano o tym pod koniec czerwca.

Obywatel Wenezueli przybył do Polski legalnie. Potem jednak wygasło mu pozwolenie na pobyt, a pomimo tego pozostał w kraju.

19-latek z Wenezueli Yomeykert R.-S. usłyszał 13 czerwca zarzut usiłowania zabójstwa Klaudii K. Obcokrajowcowi grozi dożywocie.

A 24-year-old Polish woman, identified as Klaudia K., succumbed to fatal injuries sustained after being brutally attacked by a 19-year-old Venezuelan in the central Polish city of Toruń earlier this month.

She died on Friday, June 27th, after fighting for her life for two weeks…

