Influencer ujawnia, co dzieje się w tym miejscu. Imigranci sieją postrach. Policja rozkłada ręce

- Reklama -

Znany youtuber Przemek Pro nagłośnił w mediach społecznościowych niepokojącą sytuację na stacji Orlen przy MOP Kępnica na autostradzie A4. Jak relacjonuje, podczas postoju natknął się tam na grupę obcokrajowców, którzy natarczywie zaczepiały kierowców na parkingu. Takie sceny dzieją się tam podobno bardzo często.

Przemek Pro nie poprzestał na relacji w sieci – skontaktował się z obsługą stacji, by dowiedzieć się, czy problem jest incydentalny. Jak usłyszał, podobne sytuacje powtarzają się regularnie.

Obcokrajowcy „sprzedawcy” pojawiają się tam regularnie i próbują wszystkim dookoła „wcisnąć” podrobiony towar – m.in. perfumy czy słuchawki Apple. Odmowy nie przyjmują zbyt życzliwie. Na porządku dziennym ma być agresja, uderzanie w samochody, a także grożenie pracownikom stacji, którzy początkowo próbowali nachalnym imigrantom zwracać uwagę. Teraz już, w obawie o własne bezpieczeństwo, tego nie robią.

– Podczas nocnych zmian boimy się wychodzić na zewnątrz bez gazu łzawiącego – przyznała kierowniczka stacji w rozmowie z influencerem.

Ochrona Orlenu pojawia się na miejscu co kilka godzin, jednak obecność ochroniarzy działa na nielegalnych handlarzy jedynie chwilowo. Gdy tylko ochrona odjeżdża, „sprzedawcy” wracają na parking. Policja, mimo licznych zgłoszeń, nie podejmuje skutecznych działań. Funkcjonariusze tłumaczą, że osoby handlujące nie mają meldunku w Polsce, przez co interwencje kończą się na bezradnym rozkładaniu rąk.

Przemek Pro w swoim wpisie na portalu X apeluje do Orlenu i Policji o pilną interwencję. „Uważam, że jako influencer moją rolą także jest zwracanie uwagi na tego typu problemy w przestrzeni publicznej” – podkreśla. Sugeruje, że być może konieczna jest stała obecność ochrony na tej stacji, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i kierowcom.

Sprawa odbiła się szerokim echem w internecie, a pod wpisami Przemka Pro pojawiły się liczne komentarze innych kierowców, którzy potwierdzają, że problem nielegalnych i agresywnych handlarzy na stacjach przy autostradach jest coraz bardziej powszechny.

Byłem dziś na Orlenie na A4 MOP Kępnica. Zatrzymałem się na parkingu, zrobiłem zakupy na stacji i wracam do auta. Co widzę? Grupka osób pochodzenia innego niż PL zaczepia ludzi natarczywie chcąc sprzedać podróbki słuchawek apple i inne perfumy. Jak już ruszyłem dalej to jeden…

— przemek.pro (@prz3mo) June 30, 2025