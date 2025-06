SZOK! Gozdyra i Sośnierz mówią jednym głosem ws. Izraela. „Są teorie do tej pory, które nie są zupełnie wzięte z kosmosu” [VIDEO]

- Reklama -

Zaskakujące słowa Agnieszki Gozdyry w programie „Bez ogródek” w radiu RDC. Dziennikarka zgodziła się z Dobromirem Sośnierzem w ocenie działań Izraela.

– Ja, przepraszam, pamiętam te zdjęcia z ataku Hamasu na Izrael i pamiętam te gwałcone młode, nie tylko dziewczyny z Izraela, ale także te Europejki, które tam były na koncertach i potem jako trofea (…) obwożone po Strefie Gazy – mówiła w programie przedstawicielka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

– Czy pani pamięta, jeśli cofamy się do października 2023 r. i do ataku Hamasu na ten festiwal i porwania ludzi i przetrzymywania później, że świat do tej pory ma wątpliwości, dlaczego świetny, najlepszy podobno na świecie wywiad Izraela akurat dokładnie ten atak jakoś ominął swoją wiedzą. I naprawdę są teorie do tej pory, które nie są zupełnie wziętymi teoriami z kosmosu, że znów Netanjahu potrzebował – ja wiem, że to brzmi strasznie, ale Putin też swego czasu wysadzał swoich własnych obywateli, żeby mieć pretekst do ataku na Czeczenię – zaoponowała Gozdyra.

W dalszej części programu Jarosław Sachajko z Wolnych Republikanów poparł atak na Iran. – Uważam, mimo wszystko, że ten atak na te instalacje był słuszny, żeby ten rozdział zamknąć i zacząć współpracować z Iranem, bo nie możemy dalej dopuścić do tego, żeby Iran szantażował świat bronią atomową – twierdził.

– Izrael może mieć broń atomową? To może należałoby w Izraelu zbombardować – odpowiedział mu Dobromir Sośnierz.

– Wydaje mi się, że największym rozsadnikiem niepokojów na Bliskim Wschodzie to jest póki co Izrael, który prowadzi strasznie wojowniczą politykę wobec wszystkich dookoła (…) Rozumiem, że nie jest jedynym problemem, wobec niego też była prowadzona agresywna polityka, ale Izrael, delikatnie mówiąc, nie pomaga w zawarciu pokoju na Bliskim Wschodzie, zarówno w swojej polityce wewnętrznej, która jest skrajnie eskalująca sytuację i burzy starania m.in. też Trumpa do poukładania tej sytuacji na Bliskim Wschodzie – wskazał polityk Konfederacji.

– Każdy kolejny atak w Strefie Gazy powoduje, że jest trudniej państwom arabskim dogadać się z Izraelem, no bo mają u siebie też opozycję wobec tego. Ich współbracia w wierze domagają się tego, żeby oni nie zawierali pokoju z Izraelem, skoro Izrael wyrzyna po prostu ludność cywilną muzułmańską w Strefie Gazy – wyjaśnił.

– Więc Izrael nie pomaga sobie i robi to dlatego, że za każdym razem, kiedy kolejną awanturę rozpoczyna, dostaje bezwarunkowe wsparcie od Stanów Zjednoczonych. I to się musi skończyć, żeby zapanował pokój na Bliskim Wschodzie – ocenił.

– Ten atak na Iran jest wpisaniem się dokładnie w tę retorykę. W czasie rozmów pokojowych, prowadzonych przez Stany z Iranem, Izrael atakuje Iran – podkreślił.

W dalszej części programu Kucharska-Dziedzic nawiązała do ataków terrorystycznych. – Pamiętajmy też o tym, że to nie Izrael wysyła do państw ościennych terrorystów, żeby mordować obywateli, tylko do Izraela wysyłani są terroryści z państw ościennych, żeby mordować obywateli Izraela – utrzymywała.

– Jak się armia izraelska w Libanie zachowywała? Nie jak terroryści? – wtrącił Sośnierz.

– Dobrze, ale my mówimy w tym momencie o wojnie, natomiast nie porównujemy, jak się zachowują żołnierze różnych armii na wojnach, to też zależy od czynnika ludzkiego – twierdziła przedstawicielka Lewicy.

– Co to za różnica np. jak się wysadza dom, czy to robi ktoś, kto się nazywa terrorystą czy to się nazywa armia? To co za różnica? – pytał retorycznie przedstawiciel Konfederacji.

– My się w tej chwili, jako Europejczycy, mniej boimy pełnoskalowych wojen, bo jednak wypracowaliśmy sobie jakiś system bezpieczeństwa, dlatego nas tak przeraża Ukraina i Rosja, bardziej się boimy ataków terrorystycznych, bo terrorystyczne ataki są już w tej chwili naprawdę czasami wykonywane na masową skalę i ofiar jest nie kilka, nie kilkanaście, ale kilkaset czy kilka tysięcy, więc naprawdę boimy się tego terroryzmu – twierdziła Kucharska-Dziedzic.

W odpowiedzi Sośnierz zaznaczył, że „percepcja zagrożenia – ona bywa czasami błędna – i tutaj z tym mamy do czynienia”. – Ludzie przesadzają z obawą wobec terroryzmu, w porównaniu z wojną, bo jednak skala ofiar samej tylko wojny w Strefie Gazy jest znacznie większa niż zebrana do kupy liczba ofiar zamachów terrorystycznych na świecie przez kilka lat – wskazał.

– Oczywiście, w percepcji przeciętnego człowieka może być inaczej, ale jednak trzymajmy się faktów. Izrael ma na sumieniu już znacznie więcej ofiar niż te zamachy terrorystyczne – podkreślił.

– Widzimy, że to nie jest tak, że Izrael prowadzi wojnę sprawiedliwą a inni niesprawiedliwą, że tak nie jest po prostu – podsumowała Gozdyra.