Pentagon: Tak zniszczyliśmy irański program nuklearny. Operacja Midnight Hammer [VIDEO]

Amerykański nocny atak na trzy obiekty nuklearne w Iranie był niezwykłym sukcesem – ocenił minister obrony USA Pete Hegseth w niedzielę na konferencji prasowej. „Zniszczyliśmy irański program nuklearny” – oświadczył szef Pentagonu.

„Przeprowadzona nocą amerykańska operacja przeciwko trzem irańskim obiektom nuklearnym nie miała na celu zmiany reżimu w Teheranie” – zapewnił szef Pentagonu podczas konferencji prasowej. Minister podkreślił, że jej celem było natomiast „zneutralizowanie zagrożeń dla interesów narodowych ze strony irańskiego programu nuklearnego”.

„Trwa ocena szkód. Jednak z naszych wstępnych ustaleń wynika, że wszystkie środki precyzyjnego rażenia uderzyły tam, gdzie chcieliśmy i przyniosły pożądany skutek” – powiedział amerykański minister na konferencji prasowej. Zaznaczył, że siły USA nie zaatakowały irańskich żołnierzy ani cywilów.

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine powiedział z kolei, że w ramach operacji o nazwie Północny Młot (Midnight Hammer) trzy zaatakowane obiekty – Fordo, Natanz i Isfahan – doznały „niezwykle poważnych szkód i zniszczeń”, jednak nie zakończono oceny szkód. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Iran wciąż posiada niezniszczone zdolności nuklearne.

Szef Pentagonu dodał, że prezydent USA Donald Trump od ponad 10 lat powtarzał, iż Iran nie może mieć broni nuklearnej, i dzięki jego decyzji irańskie ambicje nuklearne zostały przekreślone. „Gdy prezydent USA Donald Trump mówi, świat powinien go słuchać” – dodał Hegseth. „Gdy prezydent mówi: +60 dni na pokój negocjacje+, to znaczy 60 dni na pokój i negocjacje. W przeciwnym razie zdolności nuklearne nie będą istnieć” – podkreślił, odnosząc się do rozmów o porozumieniu nuklearnym z Iranem.

Poinformował, że USA kontaktują się z Iranem. „Mogę potwierdzić, że różnymi kanałami dostarczane są Irańczykom publiczne i prywatne wiadomości, co daje im okazję do powrotu do stołu” negocjacyjnego” – przekazał.

