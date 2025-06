Tragiczna śmierć polskiego turysty. Chciał podziwiać widoki

- Reklama -

Polski turysta zginął na północy Włoch, gdy spadł z wysokiej skarpy do jeziora Garda – podała telewizja RAI. Mężczyzna z dwiema innymi osobami brał udział w wycieczce rowerowej i oddalił się od nich, by podziwiać widoki, po czym prawdopodobnie stracił równowagę i wpadł do jeziora.

Do wypadku, jak podano w lokalnym dzienniku telewizyjnym z Lombardii, doszło w piątek w rejonie miejscowości Gargnano w prowincji Brescia.

To tam 43-letni Polak wybrał się na wyprawę rowerową. Oddalił się od dwóch kolegów, by podziwiać widok na jezioro Garda. Gdy przez dłuższą chwilę nie wracał, zadzwonili pod numer ratunkowy.

Funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej dostrzegli później ciało rowerzysty w wodzie.

Przypuszcza się, że stojąc na skarpie mężczyzna, stracił równowagę i spadł z wysokości około 90 metrów.

Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzą karabinierzy.