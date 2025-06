Łukaszenka spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Trumpa. „Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach” [VIDEO]

- Reklama -

Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka spotkał się w sobotę w Mińsku ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem – podała państwowa agencja białoruska BiełTA, powołując się na biuro prasowe Łukaszenki.

Rozmowa odbyła się w siedzibie prezydenta Białorusi, Pałacu Niepodległości.

Według BiełTA Łukaszenka ocenił, że wizyta Kellogga w białoruskiej stolicy „narobiła dużo szumu na świecie”. „Mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie bardzo szczera i otwarta. W przeciwnym razie jaki jest sens spotkania? Jeśli będziemy przebiegli i cwani, nie osiągniemy porozumienia” – powiedział.

„Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach, kiedy kryzysy, z którymi się mierzymy, mogą gwałtownie eskalować, narastać, jeśli nie będziemy mądrzy i sprawiedliwi” – odpowiedział według BiełTA amerykański polityk.

Łukaszenka zapewnił przedstawiciela władz USA, że będzie „całkowicie bezpieczny na terytorium Białorusi i w tym czasie (jego wizyty – PAP) nie będzie żadnej eskalacji nie tylko w Białorusi, ale i wokół (niej – PAP)”.

Keith Kellogg compared Lukashenka’s residence to Donald Trump’s Mar-a-Lago, mentioning "all the gold".

The remark was translated for Lukashenka as "it’s better to see this room that the golf club." As expected, Lukashenka was accompanied by the head of the KGB, among others. pic.twitter.com/iaHT83qIRE

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 21, 2025