Kulisy tajemniczego spotkania grupy Bilderberg w Sztokholmie. Co chcą ukryć „władcy świata”?

W ubiegłym tygodniu w Sztokholmie w luksusowym Grand Hotelu odbyło się kolejne spotkanie tajemniczej grupy Bilderberg. Teren wokół hotelu odgrodzono, nie przyjmowano rezerwacji od gości, a niektóre tematy z agendy wzbudziły duże kontrowersje i wywołały liczne spekulacje.

Spotkanie elit, nazywanych „światowym rządem”, rozpoczęło się w czwartek 12 czerwca i potrwało do niedzieli. Nie były przekazywane z niego żadne oficjalne komunikaty, teren wokół hotelu należącego do słynnej szwedzkiej rodziny Wallenbergów odgrodzono, a w samej placówce zawieszono przyjmowanie rezerwacji. Tajemniczy klimat spotkania grupy Bilderberg jedynie wzmógł spekulacje.

Wśród osób, które wzięły udział w spotkaniu warto wymienić sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, szwedzkiego premiera Ulfa Kristerssona, CEO Pfizera Alberta Bourle, b. CEO Google Erica Schmidta oraz CEO Spotify Daniela Eka.

Na liście znaleźli się również prezes InPostu Rafał Brzoska, prezes Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa, a także szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski oraz jego żona, pisarka i dziennikarka Anne Applebaum.

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele najważniejszych sektorów. Byli przedstawiciele firm z branży technologicznej, takich jak Microsoft, DeepMind, Anthropic. Branżę finansową reprezentowali natomiast przedstawiciele Goldman Sachs czy Citigroup.

Oficjalna agenda spotkania obejmowała kilka obszarów, takich jak: relacje transatlantyckie, Ukraina, gospodarka USA, Europa, Bliski Wschód, oś autorytaryzmu, innowacje w dziedzinie obronności, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo narodowe, proliferacja broni masowego rażenia, geopolityka energii i minerałów krytycznych oraz depopulacja i migracja.

Co ciekawe, w trakcie spotkania, którego tematem był m.in. Bliski Wschód oraz proliferacja broni masowego rażenia, doszło do ataku Izraela na Iran. Pretekstem miał być szybki rozwój irańskiego programu atomowego i zbliżanie się przez ten kraj do pozyskania broni jądrowej. Już po kilku dniach opublikowano informacje pochodzące od osób związanych z amerykańskimi służbami wywiadowczymi, według których Iran nie dążył w aktywny sposób do uzyskania broni jądrowej.

Jeszcze przed spotkaniem szwedzki badacz Jacob Nordangård ostrzegał, że może być ono zarzewiem nowego konfliktu. Zdaniem Nordangårda globalne elity „potrzebują dużego kryzysu, aby zainstalować nową, uaktualnioną wersję Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

„The Guardian” odnotował, że „ataki na Teheran z powodzeniem wpisują się w program konferencji, który obejmuje tematy »bliskiego wschodu« i powstania »autorytarnej osi«”. Były zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Nadia Schadlow, czyli osoba z „wewnątrz Bilderberga”, stwierdziła, że „oś autorytarna zacieśnia się wokół Chin, Rosji, Iranu i Korei Północnej, zakłócając przekonanie, że społeczność międzynarodowa ukształtowała się po zimnej wojnie”.

Najgłośniej komentowany był jednak ostatni z obszarów zainteresowania uczestników spotkania w Grand Hotelu, czyli depopulacja i migracja. Media wskazywały na to, że nie sprecyzowano, co kryje się pod pojęciem depopulacji, ani też nie użyto bardziej neutralnego określenia, jak np. stabilność populacji albo trendy w zakresie płodności.

Zdaniem niektórych miałoby to sugerować, że globaliści chcą aktywnie działać w celu zredukowania liczby ludności. Ponadto, połączenie w jednym punkcie depopulacji i migracji miałoby jasno wskazywać, że decydenci myślą o kontroli populacji oraz sterowaniu migracją.

Grupa Bilderberg to międzynarodowe, tajne stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania, w których bierze udział od 120 do 150 zaproszonych osób, wywodzących się z najwyższych rangą polityków, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami, omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki.