Premier podał nazwisko rzecznika rządu. Do tej pory był ministrem

- Reklama -

Dotychczasowy minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka będzie rzecznikiem rządu – poinformował w piątek premier Donald Tusk. Jak dodał rozpocznie on tę pracę dzień po zakończeniu polskiej prezydencji w Radzie UE, a więc na początku lipca.

– Jesteśmy dzisiaj tutaj razem z panem ministrem Adamem Szłapką ze względu na decyzję o przyjęciu na siebie odpowiedzialności przez pana ministra Szłapkę za komunikację, informację, a więc mówiąc najkrócej po polsku – przedstawiam państwu rzecznika rządu – powiedział premier.

Przypomniał, że do końca czerwca tego roku trwa polska prezydencja w Radzie UE, a więc przyszły rzecznik rządu będzie musiał jeszcze dokończyć obowiązki związane z jego funkcją ministerialną. Tusk poinformował, że Szłapka zostanie rzecznikiem rządu w dniu, w którym zakończy się prezydencja, a więc 1 lipca tego roku.

Szłapka od listopada 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej partii Nowoczesna. Po raz pierwszy uzyskał mandat posła w 2015 r., następnie w 2019 r. i 2023 r. W ostatnich wyborach parlamentarnych otrzymał 149 064 głosów, co było trzecim najwyższym wynikiem w kraju. Wyprzedzili go jedynie Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. W grudniu 2023 r. w obecnym rządzie, został ministrem do spraw Unii Europejskiej.