Spotkanie tajnej Grupy Bilderberg. Polacy na zjeździe „rządu światowego”. Na liście m.in. Sikorski i Brzoska

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski oraz jego żona, pisarka i dziennikarka Anne Applebaum na liście 125 uczestników tajnego spotkania światowej elity Grupy Bilderberg. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w czwartek w Sztokholmie i potrwa do niedzieli.

Wśród gości są m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premier Szwecji Ulf Kristersson, prezydent Finlandii Alexander Stubb, minister finansów Norwegii i były sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, a także przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner.

Inne znane nazwiska to założyciel Spotify Daniel Ek, prezes Ryanaira Michael O’Leary, szefowa banku Santander Ana Botin czy szef Microsoftu Satya Nadella.

Według organizatorów na liście są również prezes InPostu Rafał Brzoska, a także prezes Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa.

Pełna lista gości dostępna jest na stronie internetowej Grupy Bilderberg.

Jak ujawniono, tematami spotkania w luksusowym Grand Hotelu w Sztokholmie są m.in. relacje euroatlantyckie, przyszłość Ukrainy, gospodarka USA, Europa, Bliski Wschód, a także innowacje w sferze obronności, sztuczna inteligencja, a także kwestia migracji.

Przygotowania do zjazdu światowej elity trwały w Sztokholmie od wtorku. Teren wokół hotelu został ogrodzony i pilnowany przez policję. Ma to związek z zapowiedzianymi manifestacjami przeciw spotkaniu. Działalność grupy ma charakter tajny, nie ma transmisji debat ani konferencji prasowych. Pojawiają się za to „teorie spiskowe”.

Grupa Bilderberg to międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania, w których bierze udział od 120 do 150 zaproszonych osób, wywodzących się z grona najwyższych rangą polityków, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie.

Jak podawały wcześniej szwedzkie media, Grand Hotel należący do słynnej szwedzkiej rodziny Wallenbergów, nie przyjmował rezerwacji na dni od 10 do 14 czerwca. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w 2013 r. przed wizytą w Szwecji ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamy.