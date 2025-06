Braun o słowach Bryłki. „Brak wyobraźni to może jeszcze nie pełna dyskwalifikacja, ale…”

- Reklama -

Anna Bryłka przyznała, że nie wyobraża sobie politycznej współpracy z Grzegorzem Braunem. Lider Konfederacji Korony Polskiej skomentował jej wypowiedź.

– Na pewno nie wyobrażam sobie żadnego wspólnego startu w 2027 r. To na pewno nie jest w grze – mówiła w Polsat News Anna Bryłka, pytana o możliwość współpracy Konfederacji z Grzegorzem Braunem.

Prowadzący rozmowę Grzegorz Kępka stwierdził, że „pyta po tych wszystkich wyczynach pana posła”. – No nie wiem, wtargnięcie do szpitala, niszczenie wystawy LGBT, zgaszenie tych świec – wyliczał.

Bryłka oświadczyła, że „ma inny sposób prowadzenia polityki, pan poseł Grzegorz Braun ma zupełnie inny sposób”.

– Ja może bym nie tłukła mikrofonu, ale przerywanie takich wykładów jest potrzebne, dlatego że nie zgadzamy się na to, żeby zakłamywać historię i nie robić z Polaków sprawców holokaustu czy sprawców II wojny światowej, bo tak się robi. To znaczy Polacy byli ofiarą – a nie sprawcą holokaustu – wskazała polityk.

– Ja stoję na takim stanowisku, że tak, że polityka na argumenty, nie na happeningi, natomiast każdy poseł ma swój sposób realizowania mandatu. Pan Grzegorz Braun został wybrany w demokratycznych wyborach, ma prawo prowadzić swoją karierę polityczną, swoje zaangażowanie polityczne w taki sposób, jaki uważa – powiedziała Bryłka, a następnie nawiązała do usunięcia Brauna z Konfederacji.

– Natomiast my się rozstaliśmy na początku roku, pan Grzegorz poszedł swoją drogą. Jak widać, było to z korzyścią dla obu stron, dlatego że wynik I tury (wyborów prezydenckich – przyp. red.) pokazał, że zarówno my, jako Konfederacja, bardzo dużo zyskaliśmy, pan Grzegorz też uzyskał bardzo dobry wynik – oceniła.

– Natomiast rozmowa o 2027 r. to jest bardzo odległa perspektywa, dlatego że wybory prezydenckie to jest zupełnie inna bajka niż wybory parlamentarne – dodała.

Słowa przedstawicielki Konfederacji skomentował w mediach społecznościowych sam zainteresowany.

„Cóż, brak wyobraźni👇 – to może jeszcze nie pełna dyskwalifikacja, ale na pewno poważna dysfunkcja w polityce.😉 Jest na szczęście Konfederacja Korony Polskiej ⁦ @KoronyPolskiej ⁩🇵🇱 – nie obarczona takimi deficytami” – skwitował na X Braun.