Połuboczek o „rozwodzie” z Braunem. Bryłka nie wyobraża sobie wspólnego startu. „Poszedł swoją drogą” [VIDEO]

Anna Bryłka gościła w programie „Graffiti” w Polsat News, gdzie Grzegorz Kępka pytał ją m.in. o możliwą współpracę Konfederacji z Grzegorzem Braunem. O „doświadczeniach rozwodowych” mówił też w TVP Info przedstawiciel Nowej Nadziei Michał Połuboczek.

– Wyobraża sobie pani, rozumiem, że nie teraz, ale w przyszłości, z Grzegorzem Braunem? – pytał wiceprezes Ruchu Narodowego Annę Bryłkę Kępka.

– Na pewno nie wyobrażam sobie żadnego wspólnego startu w 2027 r. To na pewno nie jest w grze – oświadczyła europoseł.

– To jest pytanie, na które właściwie nie ma odpowiedzi, dlatego że nie wiadomo, co się wydarzy w 2027 r. – dodała.

– Ale wiadomo, w jakim kontekście pytam – pytam po tych wszystkich wyczynach pana posła. No nie wiem, wtargnięcie do szpitala, niszczenie wystawy LGBT, zgaszenie tych świec, no… – grzmiał dziennikarz.

– Znaczy, panie redaktorze, ja mam inny sposób prowadzenia polityki, pan poseł Grzegorz Braun ma zupełnie inny sposób – stwierdziła przedstawicielka Konfederacji.

– Ale pani uważa, że to jest sposób prowadzenia polityki? To jest wprost agresja – strofował ją prowadzący.

– Pan to tak odczytuje, natomiast… – odparła Bryłka, ale nie dane jej było dokończyć.

– No nie, no jeżeli w Instytucie Niemieckim pan poseł Braun rozbija głośnik, waląc mikrofonem, to to jest polityka? – żachnął się prowadzący.

– Panie redaktorze, to ma jakąś swoją przyczynę, tzn. to… Ja może bym nie tłukła mikrofonu, ale przerywanie takich wykładów jest potrzebne, dlatego że nie zgadzamy się na to, żeby zakłamywać historię i nie robić z Polaków sprawców holokaustu czy sprawców II wojny światowej, bo tak się robi. To znaczy Polacy byli ofiarą – a nie sprawcą holokaustu – wskazała polityk.

– Ale politycy nie powinni nie argumentem siły, tylko siłą argumentu walczyć o właśnie dobre imię na przykład? – dopytywał prowadzący.

– Ja stoję na takim stanowisku, że tak, że polityka na argumenty, nie na happeningi, natomiast każdy poseł ma swój sposób realizowania mandatu. Pan Grzegorz Braun został wybrany w demokratycznych wyborach, ma prawo prowadzić swoją karierę polityczną, swoje zaangażowanie polityczne w taki sposób, jaki uważa – powiedziała Bryłka, a następnie nawiązała do usunięcia Brauna z Konfederacji.

– Natomiast my się rozstaliśmy na początku roku, pan Grzegorz poszedł swoją drogą. Jak widać, było to z korzyścią dla obu stron, dlatego że wynik I tury (wyborów prezydenckich – przyp. red.) pokazał, że zarówno my, jako Konfederacja, bardzo dużo zyskaliśmy, pan Grzegorz też uzyskał bardzo dobry wynik – oceniła.

– Natomiast rozmowa o 2027 r. to jest bardzo odległa perspektywa, dlatego że wybory prezydenckie to jest zupełnie inna bajka niż wybory parlamentarne – dodała.

Do „rozwodu z Koroną” odniósł się w TVP Info w rozmowie z Markiem Czyżem Michał Połuboczek.

– Pewnie Konfederacja wzruszyła ramionami na to, co się wydarzyło? – pytał Czyż.

– Nie, no my mamy dobre doświadczenie porozwodowe (…) Myślę o rozstaniu się z Grzegorzem Braunem – powiedział poseł Nowej Nadziei.

„Zarówno sondaże, jak i wyniki wyborcze pokazują, że rozejście się z @GrzegorzBraun_ wyszło @KONFEDERACJA_ na dobre. Nie da się jednocześnie głosić szurskich teorii spiskowych i proponować konkretnych ustaw, które realnie zmieniają gospodarkę na lepsze” – stwierdził Połuboczek na portalu X.