Koniec rządów Orbana? „To szczególnie niepokojący wskaźnik dla premiera Węgier”

TISZA, główna partia opozycyjna Węgier, cieszy się już 15-procentową przewagą nad rządzącym Fideszem. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Petera Magyara wyraziło 51 proc. wyborców, przy 36 proc. popierających partię premiera Viktora Orbana – wynika z opublikowanego w środę sondażu firmy Median.

Opublikowane na łamach tygodnika „HVG” badanie wykazało, że kierowana przez Magyara formacja jest szczególnie popularna wśród ludzi młodych, uzyskując głos 58 proc. ankietowanych poniżej 40. roku życia. Większość osób powyżej 50. roku życia nadal popiera Fidesz.

Większość ankietowanych stwierdziła, że w zaplanowanych na nadchodzący rok wyborach parlamentarnych spodziewa się zwycięstwa TISZY. „To szczególnie niepokojący wskaźnik dla premiera Orbana, ponieważ w sondażach poprzedzających wybory z ostatnich dwóch dekad niemal bez wyjątku przewidywano zwycięstwo Fideszu” – zauważył „HVG”.

Dziennik „Nepszava” zwrócił uwagę na to, że partia Magyara w ciągu roku od wyborów do Parlamentu Europejskiego – mając obecnie 15-procentową przewagę – odrobiła 14 proc. stratę do rządzącego Fideszu.

Centroprawicowa Partia Szacunku i Wolności, której skrót TISZA nawiązuje do drugiej najdłuższej rzeki Węgier, od miesięcy wyprzedza ugrupowanie Orbana w większości sondaży opinii publicznej. Magyar, sam związany wcześniej z władzą, zbudował swoją popularność na krytyce systemu stworzonego przez wieloletnie rządy premiera Orbana. W kwietniu 2024 roku zorganizował w Budapeszcie największą antyrządową demonstrację od dekady.

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają się odbyć w kwietniu 2026 roku.